大陸男星黃曉明近來風波不斷，除了不斷傳出的婚變謠言外，近來他在陸綜《中餐廳3》中的表現也引起網友熱議，他在節目中接棒趙薇成為新任店長，但掌管餐廳後不斷把「我說的算」掛在嘴上，自大舉止令員工們敢怒不敢言，網友看了十分憤怒，狠批他有「中年王子病」，而近日他受訪回應此事，直說「這是好事」，再次在網上掀起爭議。

黃曉明這次在陸綜《中餐廳3》中擔任店長，和王俊凱、楊紫等人遠赴義大利拍攝，但在節目中他經常以自我為中心，不聽他人建議，蠻橫專權的作風引起許多網友不滿，網友還截圖他在節目中的「名言」：「我不要你覺得，我要我覺得」、「這種事情不需要討論」、「你覺得不管用，我覺得管用好嗎」做出表情包瘋傳，甚至被冠上了「中年王子病」的稱號。

而近日他在專訪中大方回應他認為這是好事：「我覺得這個還挺逗的，以前沒見過這個詞，但是這也是好事，第一說明我擺脫了油膩嘛，第二說我20多年沒變，這個確實是。」，言論一出再次惹怒網友，有人虧他：「還是好油膩啊，油膩王子？」、「自我感覺太良好了吧」，更有網友用他的名言諷刺他：「我不要他覺得、我只要我覺得，還是很油膩」，更有人笑稱Angelababy是「火穎忍者」，表示：「Angelababy真的很能忍常人之不能忍」，開玩笑說是不是因為這樣才傳出婚變。

反之也有網友力挺黃曉明，認為他在節目中也有貼心的一面，「店長很關心店裡的每一位成員的」、「他吃了別人吃不了的苦，還那麼幽默」，稱黃曉明店長還在慢慢成長中，請眾網友們多包涵。黃曉明的回應再次造成話題，雖有不少觀眾稱「黃曉明一天不滾就一天不看《中餐廳》」，但也有人認為他現在是這節目中的大亮點，是網友們看節目的「快樂泉源」。（編輯：吳俐文）