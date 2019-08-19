8 月 18 日，大陸《中共中央國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見發佈》，（以下簡稱意見）提出將中國深圳建設為高品質發展高地、法治城市示範、城市文明典範、民生幸福標杆、可持續發展先鋒的戰略定位。

根據《意見》，深圳未來要實現這些發展目標：

到 2025 年，深圳經濟實力、發展品質躋身全球城市前列，研發投入強度、產業創新能力世界一流，文化軟實力大幅提升，公共服務水準和生態環境品質達到國際先進水準，建成現代化國際化創新型城市。

到 2035 年，深圳高品質發展成為全國典範，城市綜合經濟競爭力世界領先，建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為我國建設社會主義現代化強國的城市範例。

到本世紀中葉，深圳以更加昂揚的姿態屹立于世界先進城市之林，成為競爭力、創新力、影響力卓著的全球標杆城市。

為什麼選中深圳作為為先行示範區？深圳未來將承擔哪些重大發展任務？

《意見》提及將助推粵港澳大灣區建設，以制度創新為核心，不斷提升對港澳開放水準。促進人員、資金、技術和資訊等要素高效便捷流動。

經濟增長方面：深圳在 2018 年 GDP 突破 2.4 萬億，年均增速超 20% ，總量去年首超香港，僅次於北京和上海，排名第三。與同樣納入粵港澳大灣區主要城市的香港相比，深圳經濟發展已佔據絕對優勢。按人民幣比較，去年深圳市 GDP 高出香港 221 億元左右，這是深圳市 GDP 首次超越香港，由此深圳成為粵港澳大灣區城市經濟總量第一的城市。

深圳作為科技創新之城，高科技企業集聚地。 2018 年深圳第三產業產值占 GDP 比重達 58.8% ，研發投入占 GDP 比重達到 4.2% ，位居全國城市前列，孵化了華為、大疆、騰訊等全球知名企業。根據《財富》公佈的 2019 年深圳進入世界 500 強企業的數量達到 7 家，與上海並列第二。上榜的深圳企業中，中國平安以 1635.974 億美元的營收排名第 29 位，且連續兩年排名前 30 ；其次為華為，排名較上年有所上升。

《意見》對深圳提出加快構建現代產業體系。大力發展戰略性新興產業，在未來通信高端器件、高性能醫療器械等領域創建製造業創新中心。開展市場准入和監管體制機制改革試點，積極發展智慧經濟、健康產業，打造數字經濟創新發展試驗區。

最後，深圳秉持「來了就是深圳人」的口號進行人才引進策略，近年來深圳常住人口總量仍在逐年增加，且近三年每年增加值均超過 40 萬人，深圳人才集聚效應顯著。

《意見》檔甫一公佈，便引出巨大討論，網友建議紛紛，「深圳帶好頭，給後勁的地市起個范兒」、「深圳作為經濟特區這些年的發展有目共睹，未來中國還會有越來越多這樣的城市的，深圳加油！」「這個時間點，頗有深意」、「中央這是鼎力支持深圳，放棄香港了嗎？」「南方的巨龍，真的要起來了，如果完善住房體系，把房價適當降低，真的，完美城市了。」