阿翔謝忻兩個月前被媒體拍到「不倫激吻照」，引發社會議論，兩人也被迫停止手邊所有工作，不過阿翔卻在停工短短 61 天，今（ 19 ）日正式復出，與搭擋浩子合體錄製綜藝節目，而媒體問到謝忻時，阿翔竟回應「沒有任何聯繫的必要」，讓網友看了直呼阿翔「真的超渣」。

阿翔今天到台中清水錄製節目《綜藝新時代》，而復出的首天，阿翔也解釋這兩個月的婚姻近況「這段期間我在家裡陪伴老婆小孩，感受熱鬧騰騰的暑假，家人、老婆、小孩、家庭就是我的所有、我的全世界，我努力把自己調整好回到工作崗位，不忘初衷為觀眾朋友服務，謝謝支持浩角翔起、支持阿翔的朋友，謝謝大家」。

阿翔說，「這段時間都有在反省也調整心情和心態，工作上面都是由經紀公司安排一起討論」，而被媒體問到未來是否還會同台謝忻時，阿翔強調「現在所有工作都尊重公司安排，我們現在也沒有做任何聯繫，除了工作的安排之外，所有的事情都以家庭、老婆為主，我尊重我最深愛的老婆，也沒有任何聯繫的必要」。

消息一出，立刻被轉發到各大論壇，網友紛紛火大表示「有事嗎？射後不理的感覺就是這樣」、「這也太渣男了吧」、「我忽然開始同情謝忻」、「始亂終棄」、「也太快復出了吧，誰能接受啊」、「這就是台灣演藝圈」、「最衰的應該是浩子吧」、「為啥男的偷吃可以這樣閃電復出，女的被罵到不敢出來」、「好扯！講這種話對嗎？」（編輯：張嘉哲）