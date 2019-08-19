「獅子館長」金材昱9/5訪台！　為TIFFANY首度現身談美鑽

韓劇《她的私生活》的粉絲尖叫吧！繼朴敏英之後，「Ryan 館長」金材昱即將首度造訪台灣！同樣應珠寶品牌 TIFFANY & CO. 之邀，將為 9 月 5 日的「美鑽傳奇主題展」炫風站台。有「行走費洛蒙」之稱的獅子館長，在劇中以高貴時髦的冷酷氣質，征服眾多粉絲的心，這次走出美術館將會如何詮釋頂級珠寶，令人高度期待！

由金材昱與朴敏英主演的韓劇《她的私生活》，堪稱今年討論度最高的韓劇。金材昱以充滿才華的高冷「館長」一角，迷倒眾人，不僅與朴敏英一同奪下大家心中最受歡迎的螢幕 CP，更於今年 6 月首度受邀參與巴黎男裝週，出席 dunhill 2020 春夏男裝秀，氣勢銳不可擋。

珠寶品牌 TIFFANY & CO. 繼今年 2 月情人節邀請朴敏英來台，出席「Tiffany True 訂情鑽戒新品發表會」，陪伴大家度過浪漫情人節後，這次竟然邀請到金材昱館長來台，為世界巡迴性質的美鑽傳奇主題展覽揭幕，活動將於 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 9 日於台北登場。

TIFFANY & CO. 美鑽傳奇主題展

日期：2019 / 9 / 6 ～ 2019 / 9 / 9

地點：華山1914文化創意產業園區 中4A館（台北市中正區八德路一段1號）