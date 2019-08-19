隨著2020總統大選腳步逼近，檢警調廉政單位積極因應選舉查賄工作。行政院長蘇貞(19日表示，假訊息充斥，公機關應與時俱進因應，將秉持快賞快罰原則，讓選舉公開、乾淨。（圖／行政院提供）
隨著2020總統大選腳步逼近，檢警調廉政單位積極因應選舉查賄工作。行政院長蘇貞(19日表示，假訊息充斥，公機關應與時俱進因應，將秉持快賞快罰原則，讓選舉公開、乾淨。（圖／行政院提供）

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隨著總統大選腳步逼近，檢警調廉政單位積極因應選舉查賄工作。行政院長蘇貞昌今(19)日表示，以往影響選情因素不脫金錢、暴力，如今假訊息充斥，公機關應與時俱進因應，將秉持快賞快罰原則，讓選舉公開、乾淨。

最高檢察署今天召開「109年第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉 檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」，蘇貞昌、內政部部長徐國勇、法務部部長蔡清祥及中選會主任委員李進勇都一同出席。

蘇貞昌致詞時表示，過去大家面對各種大、小選舉都有豐富經驗。以前影響選舉因素多為金錢和暴力，但現在選舉態樣、大環環內外情況和科技進步都有所不同，如今選舉資訊和假訊息也不僅止來自國外，希望各單位要與時俱進，「不要魔高一丈、道高只有一尺」。

蘇貞昌指出，公機關具公權力和法律依據，卻也受限相關機制、不積極心態突破困難，或是團隊彼此扞格、不配合等，都會造成效果不彰，該懲不懲、該獎沒獎，他希望整個機關一體思考，包括態度、時間和效率都要互相配合，且秉持信賞必罰、快賞快罰，讓選舉公開、乾淨。

徐國勇也說，去年舉辦相關研討會繳出佳之希望能持續精進查賄和法規技巧，今天的座談會希望透過進行研討、了解，讓查賄績效會更精進；同時，對於假訊息處理也不可掉以輕心。

蔡清祥則表示，這次選舉面臨內部選情變化多端，外部有境外勢力和假訊息介入，讓查察工作更困難，但仍勉勵大家要嚴守行政中立、客觀，即時處理假訊息問題，以及積極查證賄選資金來源，對於新聞發布和偵查不公開之間務必取得平衡。

李進勇指出，隨著選舉腳步逼近，近期假訊息衝擊都是影響選舉制度的重要因素，中選會已設立應變機制因應，希望集結政府各部門力量，讓明年選舉能圓滿達成任務。

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