郭台銘、柯文哲、王金平結盟傳了大半個月，原先預計在18日的一場活動上，三人要同台讓合作檯面化，未料王、郭先後因行程安排未能出席，今(19)日王金平透露才剛跟郭台銘見面過不久，對於郭辦表示這周還有安排兩人碰面，王說「現在有這消息，以郭辦為主。」

結盟從一開始的三人唱和，到現在突踩剎車，柯文哲早早指出如果郭台銘不選，他才選，也透露他婉拒郭的副手邀約，外界認為，王金平早早表態參選到底、不當副手，而郭台銘也堅持做正的，只要其中一方不退讓，郭王難以合作。

柯文哲曾公開說過，王金平、郭台銘都找他當副手，但他都沒答應，媒體問王此事，王很不耐煩地回答「我講過幾次還在問，我說沒有啦，清楚向社會報告，沒這回事。」媒體追問王，是否會當郭台銘副手，他不以為然地答「假設性問題，沒這回事。」至於是否跟郭談誰選總統，王說「現在還不必談到這樣，總有一天答案會出來。」

但離總統連署登記截止日9月19日不到一個月，若屆時沒討論出結果，王、郭很可能各自要到中選會登記，演變成四角督局面。被問到時間上是否有個最後期限，王說「我講過，上天總有安排一條路給我們走，所以不必在乎什麼時候、哪個日期，上天有路給我們。」

媒體追問王，是否會跟郭在關公面前談未來局勢，王金平笑了好幾聲才回答，「嘿嘿嘿嘿嘿，這個再說，應該有機會，我們大家都敬重關公、崇信關公，彼此間有關公兄弟情誼，這最重要，我們彼此信守諾言，仁、義、禮、智、信，都要做到。」