隨著香港反送中的問題愈演愈烈，台灣社會對香港面臨的問題，也普遍形成同情、支持的共識時，國民黨內部對於香港問題及兩岸論述，卻顯然有著不一樣的看法。隨著總統提名人出爐，國民黨似乎該就兩岸論述這一點，先關起門來好好打上一架，看能不能求得共識。

目前國民黨主流的兩岸論述是長久以來熟極而流的「九二共識」，但隨著今年初大陸國家主席習近平將其定調為：「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識。再拿「九二共識」出來，顯然已經很難為大多數的台灣人所接受了。

那麼，隨著執政的民進黨不承認「九二共識」、大多數國民不能接受習版的「九二共識」，國民黨要怎麼提出一個能為台灣人接受，也能為大陸「雖然不滿意，但也還能勉強接受」的兩岸論述，就成為國民黨真正的課題了。

除了韓國瑜口中稱之為「定海神針」的「九二共識」外，國民黨還有沒有其他不同的看法？有，那就是台灣大學政治系教授張亞中提出的「一中同表」，這個主張為前立法委員洪秀柱所採納，導致了2015年的換柱風波。另外，雖然不能放上枱面，但也有部分人士私下是贊成「一國兩制」的。

正因為國民黨內部對於兩岸論述的混亂，因此，每每蔡英文與民進黨支持者指著國民黨的鼻子大罵，投給國民黨就等於投給「被統一」時，竟然沒有任何一個枱面上的政治人物站出來直斥其非。也因為這樣的混亂，所以當國民黨被外界質疑是中共同路人時，不僅沒有人反駁，甚至還有人沾沾自喜。

近年來的國民黨，從來不敢提出自己的兩岸論述、從來不敢公開維護中華民國的主權，面對政治對手的質疑與抹黑，也默默吞下他人的指控，到了最後，乾脆連自己都相信了別人的指控。致使原本「反共」的國民黨，自己把自己玩成了「親共」；也把原本「反共不反中」的支持者，搞成了「反共就是反中」。

所以，當整個台灣都支持香港人追求民主、反送中的時候，國民黨的總統提名人韓國瑜不痛不癢地說著與大陸港澳辦相似的台詞：「希望香港政府要傾聽人民到底內心有什麼樣的不滿？」「如果香港動亂持續下去，不光是香港的損失，也會是台灣重大的損失。」

相對1950年代執政時，曾經標榜是「自由中國」「民主燈塔」的國民黨，很多民眾或許很想問現在的那個國民黨：「有什麼臉敢說自己是個民主國家的民主政黨？」