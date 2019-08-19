蒲公英青年文史營隊，是培養青年學子認識雲林北港的工藝文化和歷史文物，並期許他們成為雲林文化自信蒲公英，到其他地方綻放出自信的種子。今19日舉行始業式，為期五天在北港大復戲院及虎尾雲林記憶COOL(原虎尾登記所)，由地方文史工作者、文學作家、藝術創作者等，陪伴全國高中青年一起探索雲林記憶。

文化處長陳璧君表示，雲林有著豐富的文化底蘊，在多年的文化深耕之後，豐富、多元的文化傳統與特色逐漸被建立起來，惟資料的累積缺乏系統化的整理。文化部以國家整體文化政策發展的角度出發，進一步協助官方與民間系統化彙整過去所累積的資料，提出3年(107-109)前瞻計畫–「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」，進行在地文史素材的盤點徵集，老照片或灰色文獻的保存及數位化，人民集體記憶、地方知識或重大事件的紀錄詮釋，或是進行多元文化創作應用，發展原生IP(智慧財產權，Intellectual property)內容，以「收存取用」為目標為台灣社會及下一代，累積別具意義的數位文化資產。

陳璧君說，雲林縣以蒲公英做為意象，從培養學子認同雲林為起點，以重拾雲林自信作為最終理念來推動。文化自信是文化認同的結果，雲林的人物故事應該被看見、被傳誦。因此縣政府與執行團隊致力於扮演提供資源、人力與技術的一個平台角色，支援與成就每一位參與建構雲林文化自信的雲林人，讓每個為此方向而努力的想法都有實踐的機會。未來將透過「國家文化記憶庫」，作為文化資料流通運用的平台，讓民間產出回饋到網站，讓民眾更易親近源自泥土的歷史文化，創作者也更能找到授權清楚的優質素材進行創作，重新孕育屬於雲林獨一無二的「文化DNA」。