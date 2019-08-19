首辦紅茶比賽 世界搏茶會推高山茶到國際
▲嘉義好茶，世界一等，2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」邀您享受品茗好時光。（圖/記者邱嘉琪攝，2019.08.19）

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頗受好評的世界搏茶會，今年主題訂為「高山茶都·嘉義」，並首度移師到中埔鄉農會金蘭分部舉辦，將於9月7日至9月16日展開，除有特色主題館外，還有各式精彩搏茶展演等，其中還首度舉辦紅茶比賽，期盼將阿里山精品紅茶推向國際。

2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」8月19日於中埔鄉農會金蘭分部舉辦啟動儀式。縣長翁章梁表示，此次以「茶時尚美學與創新」為主軸，規劃十大主題館，以及三大「世界茶文化展演」。其中「世界大茶會」主題館，規劃國際茶席區、台灣名人茶席區、嘉義呈茶區，讓民眾可與世界頂尖茶席師群，共享一段品茗交流時光。

▲嘉義好茶，世界一等，2019世界搏茶會「高山茶都·嘉義」邀您享受品茗好時光。（圖/記者邱嘉琪攝，2019.08.19）

「茶業展銷館」除了展售多元茶葉商品，還特別規劃農會行銷館，納入嘉義縣農特產品陳列展售。「獨嘉陶器展」則是邀請嘉義陶藝家及工藝中心作品進駐，以陶藝為中心，展出多種精選獨特文創茶器，激發民眾對茶器的認識與鑑賞力。

文觀局局長許有仁提到，今年邀請約十個國家的茶人來嘉義分享品茶經驗，並且首次舉辦紅茶比賽，因為紅茶在世界各國接受度高，希望也能將嘉義高山精品紅茶推向國際。

▲嘉義世界搏茶會邁入第4屆，首度移師至阿里山公路茶葉一條街上的「中埔鄉農會金蘭分部」舉辦。（圖/記者邱嘉琪攝，2019.08.19）

嘉義著名社區亦聯手推出「社區主題館」，由太和、瑞峰、石棹、隙頂4大高山名茶社區展出特色茶席，太和牛伯伯茶席邀您在老穀倉中聽茶的故事、石棹和隙頂的名席時空是遊客必拍景點。

2019世界搏茶會為期10天，前來遊玩的民眾不僅能體驗嘉義茶人的技巧功夫，並且也能購買到多元的茶葉商品，交通方便在鄰近交流道下規劃有大型停車場，並提供接駁服務，遊客可多加利用。

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