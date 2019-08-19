選將未定綠營焦慮　竹縣黨部建議徵召周江杰、范文鴻

新竹縣立委席次從1席增為2席，國民黨人選早在5月就已就定位備戰，但綠營選將卻始終「難產」；民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德今(19)日表態，指新聞部主任周江杰是1選區不二人選，而去年在北埔鄉選縣議員以些微票數落敗的范文鴻，表態有意參選2選區立委，建請黨中央積極協調，完成徵召提名。

鄭朝方去年代表民進黨參選縣長落敗後，外界一直認為他將繼續參選立委；但目前仍在基層「蹲點」廣結善緣的鄭朝方表示，將「累積實力，再戰縣長」，確定不投入立委選戰；彭瑞德表示新竹縣仍為艱困選區，多種傳聞讓選情混沌不明，使得基層支持鄉親、黨員感到焦慮，身為縣黨部主委向鄉親、黨員致歉。

針對外界風聲：「民進黨將禮讓1選區給林為洲？」彭瑞德駁斥為風穴來風，強調民進黨人才濟濟，例如由綠黨帶槍投靠而來的前議員周江杰，上星期剛從客家部主任轉任新聞部主任，就是基層黨員期待中央黨部徵召1選區立委的不二人選。

而在去年九合一大選接受徵召參選縣議員的范文鴻，就是北埔在地優秀青年，事業有成返鄉參選，僅以些微差距落敗，是黨內栽培的政治新秀，形象清新、即將完成工程博士學位；因已表態願爭取參選第二選區立法委員，縣黨部當然樂觀其成，並請中央黨部積極協調，完成徵召提名。

綜觀新竹縣選情，日前綠黨縣議員余筱菁已宣佈「跨區」投入第一選區戰局，與「學長」是否產生競合效應，有待觀察；而國會黨的吳旭志和邱靖雅是否分別在一、二選區參選，仍受民眾黨和國會黨合作與否之變數影響。至於時代力量則有待「家變」塵埃落定，才會比較明朗，與此同時，國民黨的林為洲和林思銘早已佈局密集下鄉，進入戰備狀態。