據外媒報導，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-SU) 和中國寧德時代 (CATL-US) 等大廠皆對印度政府擬投資 5000 億 (70 億美元) 印度盧比建造大型鋰電池工廠的計劃表達了興趣。

在先前，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，若特斯拉想要續擴大產品組合和生產規模，需要確保有足夠多的電池。馬斯克認為，相關的發展計劃取決於特斯拉能否製造大量鋰電池的能力，而公司正致力於改善電池的生產和技術。「如果我們沒有足夠的電池，那麼增加產品的複雜性就沒有太大意義。」馬斯克說道。

目前，特斯拉計劃將電池產能擴張至能與電動車的生產相匹配的程度。馬斯克曾表示，一旦特斯拉將電動車產量提高到「非常高的水平」，公司也將進一步去考慮供應鏈的各個層面。

有鑑於印度政府在近期以來致力於發展並成為電動車及其零組件的全球製造中心，吸引了特斯拉等大廠的關注。「這是一個數十億美元的機會。印度財委會已經通過，很快會在內閣中。」一名印度政府官員表示：「包括特斯拉在內的所有頂尖全球製造商都表現出了濃厚的興趣，一旦開始招標，我們將更加清楚。」

除印度之外，在先前也傳出特斯拉計畫在印尼中蘇拉威西省的莫羅瓦利工業園區 (IMIP) 建造一座新的電池工廠。印尼海洋事務部長 Luhut Binsar Pandjaitan 表示，有幾家科技大廠將在 IMIP 建立電池工廠，而特斯拉也是其中之一。此外，寧德時代 (CATL) 和 LG 也考慮進駐。

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