全長14.29公里、採高架型式的捷運三鶯線，直線段採用「U型梁」施工，目前規劃全線採用142對U型梁，每支梁長約25公尺、重達130噸，因面積龐大，工程單位為了避免影響車流，只能在夜間時間，將U型梁從預鑄梁廠載至吊裝現場。新北市長侯友宜16日深夜前往視察，勉勵晝伏夜出的施工團隊。

工程單位每晚必須從位於鶯歌區鳳鳴路的預鑄梁廠，載往三鶯線工程吊裝現場，由於運梁車速緩慢，還需要前導車開路以及多名義交幫忙指揮，降低對交通衝擊，夜間施作吊梁作業，晚上十點封路至早上六點，新北市長侯友宜於16日深夜，前往三鶯線視察預鑄U型梁夜間吊裝作業，同時勉勵施工團隊。

新北捷運局長李政安表示，921地震後，橋梁耐震設計規範修訂，如果再沿用傳統「箱型梁」結構形式，柱體尺寸會過大，考量三鶯線行經路段部分路幅較狹窄，為減少對沿線景觀的衝擊，經評估後上部結構採用U型梁，既能降低高架上部載重、減少柱體尺寸，對整體工程費及施工中的交通維護影響，均具有正面效益。

李政安說明，三鶯線規劃採用142對預鑄U型梁，預鑄梁廠能客製化生產，但廠區需求面積大，不能離工地太遠，運送路線還要考量U型梁及運送板車的長度限制，道路轉彎半徑不能太大，路途中經過的橋樑也要計算載重，加上只能在夜間施工或吊裝，因此選擇影響民眾作息最小的地區，多方評估下，以位於鶯歌區鶯桃路的鳳鳴國中預定地，來作為預鑄梁廠用地，廠區面積相當於1.75個標準足球場，內部有四座梁床可同時生產，目前已生產61對預鑄U型梁，一個晚上最多吊裝三跨(6支)，已吊裝完成53對，路段包含三峽區龍埔路、國慶路、學成路、復興路以及隆恩路。

李政安表示，除了直線段採用預鑄U型梁施工，轉彎段及長跨距則改採場鑄梁或者鋼構梁施作，捷運三鶯線截至108年7月底進度超過33%，其中井基工程已完成71.2%、墩柱已完成55.9%、上構已完成48.1%，預計112年完工。