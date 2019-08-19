豪雨惹的禍
▲國民黨團呼籲民進黨議員不要口水大過雨水、逢王惠美必反。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.19）

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彰化縣長王惠美遠赴英國考察，民進黨彰化縣議會黨團今（19）日指王惠美不顧豪雨災情還出國，抨擊縣長沒苦民所苦，不把縣政、救災擺第一；國民黨團反諷，前縣長魏明谷一年去日本考察四次，還創紀錄在開會期間出國，未見民進黨團質疑，監督縣政雙重標準。

豪雨惹的禍
▲王惠美遠赴英國考察，因豪雨成災，引發民進黨議員抨擊上任後各項政策都要省錢，赴英考察一毛不省。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.19）

連日來豪大雨不斷，已造成彰化縣境內部份鄉鎮道路淹大水，灌排系統溢堤成災，縣長王惠美在指揮救災搶險後，依規劃遠赴英國考察交通與文化建設，卻引發民進黨議員尤瑞春、葉國雄、賴清美、賴澤民、李成濟與陳秀寶等抨擊上任後各項政策都要省錢，赴英考察一毛不省；國民黨縣議會黨團隨後開記者會為王惠美護航說，王惠美出國當天5點多就開始關心彰化各地災情後，確認降雨情形趨緩才出國，反觀前縣長魏明谷任內也經常出國。

國民黨團書記長劉淑芳也會同蕭如意、涂淑媚、曹嘉豪、林庚壬則反批指稱，前朝縣長魏明谷，曾一年編列上千萬出國考察經費，一上任就前往日本考察四次，還創紀錄在議會召開定期會期間照樣出國，卻未見民進黨質疑，監督縣政嚴重出現雙重標準，非推動縣政與縣民之福。

副縣長洪榮章表示，縣長王惠美15日深夜即開始指揮調度團隊全面巡查縣內水情狀況，16日清晨聯絡各地方相關單位及人員，確認各地情形且雨勢趨緩後，才交由他代理指揮調度，並依既定行程赴英國考察，行程安排緊湊，短短1周參訪英國多個城巿，包括前往參訪英國愛丁堡國際圖書節、國際藝穗節辦理模式，接下來將參訪輕軌建設及巴士營運，取經英國的城市治理經驗，期望未來以綠能低碳城市及交通建設推動經濟與觀光發展，希望讓彰化有國際觀更美更好。

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