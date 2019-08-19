澎湖嵵裡沙灘19日傍晚舉辦一場別開生面的比基尼派對，請來多組活力四射的啦啦隊表演，還有宅男女神LamiGirls到場HIGH翻全場，超正辣模安妮也在當天擔任比基尼大賽的評審。最後比基尼女孩冠軍由日本籍的早川小百合獲得。

比賽分為比基尼女孩、海灘男孩等組別，更邀請幾位可愛的陽光頑童加碼參加，活動最後選出各組前三名作為澎湖最佳沙灘代言人以及民眾票選的人氣王，分別獲得主辦單位3萬元至5000元不等的獎金。比基尼女孩冠軍是日本籍的早川小百合，亞軍吳玳慈、季軍吳昱瑩，海灘男孩冠軍則是馬揚威、亞軍江晨光、季軍邱煒宸。

澎湖縣政府旅遊處表示，美麗來自於自信與活力，這次比賽不限性別、年齡、身高、體重或國籍，就是希望能打破世俗眼光界線，讓每個人都有機會踏上伸展台表現屬於自己獨一無二的美麗。

澎湖海洋派對嘉年華從七月中旬至現在，已陸續舉辦了四大主題活動，接下來的兩個主題活動「遊艇單身派對」以及「情定澎湖灣」也將陸續登場。將在8/24、8/31、9/7舉辦三梯次的「遊艇單身派對」，希望在這個夏日可以為單身的男女們找到幸福，透過這次活動終結孤單。「遊艇單身派對」不只將帶民眾們乘坐遊艇出航，當天還請來知名DJ Queena帶領民眾進入電音的世界，開啟一場電音派對。