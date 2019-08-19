北港鎮第三個設立的好收社區長青食堂，今（19）日在北港鎮好收社區發展協會辦理長青食堂揭牌活動，從事養鵝事業的好收里民黃水利，贊助地方長青食堂成立，免費提供高檔香港燒鵝，一個月的食堂試吃營運，已讓家鄉長者吃出健康又快樂，更讓離鄉背井子弟們安心在外工作。

好收社區發展協會理事長蔡陳美華指出，在社區理監事及社區志工們認真協助辦理下，一個月的食堂試吃營運，期間志工們帶動長輩韻律活動，社區長輩明顯健康又快樂起來，他們都說胖了，也讓離鄉子弟們安心在外工作。

好收里民黃水利指出，本身從事養鵝事業，養殖的烏鬃鵝〈也叫黑鬃鵝〉是世界最小鵝種，也是早期國外進貢的貢品，其皮薄、肉質細嫩、骨細三大特徵，父母親也參加長青食堂，因此烹煮料理高檔香港燒鵝，免費提供食堂長青食用，有皇帝般的料理享受。

今（19）日中午縣府社會處處長林文志與鎮長蕭永義及多位議員等共同揭牌，社會處處長林文志表示，雲林縣政府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，譬如說樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧、巷弄長照站等種種措施，來照顧縣內長輩，建構雲林縣為高齡友善的幸福城市。

鎮長蕭永義表示，北港鎮目前有扶朝及劉厝二處辦理共餐服務，好收社區長青食堂是第三個設立共有46位長輩共餐，其中最年長的是近90歲的長輩，年滿80歲的長輩也有10位，且社區裡也有年滿65歲志工每天會到社區幫忙長青食堂備餐。