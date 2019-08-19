近期夯劇《德魯納酒店》劇情進入高潮，最新一集張滿月（IU 飾）、具燦星（呂珍九 飾）終於表達愛意並二度接吻，讓該劇收視率打破開播以來最高紀錄10.4％；而故事的連續殺人魔身分也揭曉，但他最後以極端的方式報復具燦星，讓滿月相當擔心燦星日後安危。

在第12集《德魯納》中，滿月跟燦星原本相約見面，卻因為連續殺人犯薛志源（李大衛 飾）攪局，導致大家以為具燦星死於非命，當他踏入只有亡者才能進的「德魯納酒店」後，所有人難過放聲痛哭，好在最後只是誤會一場，被送到醫院急救的是薛志源而非具燦星，但也因如此，滿月格外重視與燦星所剩不多的相處機會。

滿月為了燦星，跑去藥局買了各種藥膏，卻誤把痔瘡藥當成創傷藥膏擦在對方頭上，讓燦星非常傻眼；而滿月不擅表達關心，就以物質方式安慰燦星，送上頂級按摩器、魚子醬、香檳、跑車，讓他開心表示「妳把最珍惜的東西送給了我呢」，2人曖昧指數再升級。

滿月與燦星打破「韓劇8集接吻定律」，先是在第5集首度接吻，進度讓觀眾驚嘆，而2人也因為這一吻漸漸對彼此有好感，但在第12集中，面對滿月即將離開陽間投胎，他們決定預習「離別」，並以接吻方式告白彼此心意，令觀眾動容，希望編劇可以給這對CP一個完美的結局。

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