蝸牛災
▲目前正值火龍果盛產期，連日大雨下不停，造成蝸牛大軍不斷從地面冒出，爬上火龍果株躲雨。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.19）

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目前正值火龍果盛產期，南彰化種植火龍果的果農說，連日大雨下不停，造成蝸牛大軍不斷從地面冒出，爬上火龍果株躲雨，也啃食木瓜果實，造成火龍果、木瓜損失慘重，變成另類「牛災」。

▲蝸牛以火龍果為寄主，危害火龍果幼枝、花、果。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.19）

連續兩年奪下彰化火龍果競賽紅肉組冠軍的陳勝得、陳世晉兄弟不斷望雨興嘆，原來下雨不斷，為害火龍果的蝸牛大舉出動（洞），陳勝得指出，雨下不停，火龍果、木瓜都讓蝸牛免費吃到飽，整體產量恐短少三成。

陳勝得指出，蝸牛以火龍果為寄主，危害火龍果幼枝、花、果，為害火龍果的蝸牛主要有灰巴蝸牛和同型巴蝸牛，蝸牛一般在4～5月和9～10月份大量活動為害，且秋季為害重於春季。

▲木瓜農發現整株木瓜樹躲了十多隻的非洲蝸牛。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.19）

連日豪雨，造成和美地區不少等待採收的西瓜、洋蔥田的低莖作物產區泡水，農民怨嘆收成「去了了」，而夏日盛產的木瓜、火龍果等高莖作物，果實雖泡不到水，但卻吸引地底下的蝸牛出土，蝸牛爬到果幹主要取食火龍果的幼嫩器官，果實取食後形成凹坑狀，影響枝條生長，影響果實外觀品質。取食造成的傷口有時還可誘發軟腐病等，致火龍果腐爛壞死。

陳勝得說，有木瓜農發現整株木瓜樹躲了十多隻的非洲蝸牛、扁蝸牛，火龍果也同樣面臨遭蝸牛大軍夾擊的狀況，悄悄吃掉花苞、幼果，令農民防不勝防。

陳勝得表示，蝸牛平時躲在土裡休眠，遇水時就會冒出土呼吸，順便進食，而現今不少果園農民多以草生栽培，無毒管理方式耕種果樹，所以蝸牛多本來就可預見，但今年雨量經常來得又快又猛，積水來不及退，就容易把地底蝸牛通通趕出來，才會有一棵果樹被十多隻蝸牛霸佔的情況。

彰化縣政府農業處表示，火龍果晚上開花，如遇大雨沖洗花粉，無法授粉就容易影響結果，近日陣雨不分早、晚，有些農民會乾脆將此「花期」全部割除，雖下雨導致瓜蝸牛出土；雖說蝸牛跑的慢，但這破壞力不敢小覷，整個枝條的新芽點都被啃掉了，致使發不了新枝，將形成沒有掛果枝，結果能力下降，產量低。

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