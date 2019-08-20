電動機車「GOGORO」為近年來許多年輕人購車首選，不過由於使用習慣和花費不同，仍有許多人選擇支持普通機車。日前就有一名網友在 PTT 上 PO 文問道：「騎 GOGORO 花費比較高的八卦？」表示 GOGORO 除了訂價貴，後續每個月的花費也很高，若是沒有每天騎，已經包月等於還是在繳錢；然而 PO 文一出卻引來許多網友點出買 GOGORO 的「關鍵原因」，直言：「光是這一點就贏油車啦！」

一名網友 17 日在 PTT 上以「騎 GOGORO 花費比較高的八卦？」為題 PO 文，表示自己以前一直以為騎電動車比較省錢，「直到剛剛 Google 一般機車和 GOGORO 花費的比較，GOGORO 除了訂價貴，後續每個月花費也是高出一截，而且如果有幾天不想騎，已經包月等於還是在繳費…」綜合評估之下，讓他坦言：「GOGORO 除了環保，好像沒有一點贏普通機車，有沒有騎 GOGORO 花費比較高的八卦？」

對此，有許多深感贊同的網友留言表示：「電動機車電池製程非常不環保，不要再迷思了」、「月租費是個坑，入手比較便宜但養車貴」、「就有錢人在用的」、「你沒繳月費車子就廢了啊！」、「算起來，我覺得是油車兩倍價去騎」、「我油車一個月 100 多塊，電車 200 多，根本划不來」、「貴正常的，但一堆人以為政府補助賺到，其實騎沒幾年補助就扯平了，到時候零件休起來又貴鬆鬆，新款的油車一公升可以跑 50 以上，超省錢！」

不過卻有另一派網友點出之所以會買 GOGORO 的「關鍵原因」，直言：「電動機車優點就是潮和不會排廢氣」、「你怎會覺得省是主因？潮好嗎？價錢多些夠潮就贏」、「gogoro 比較環保啊！不是一堆人都知道機車是移動污染源大宗，尤其是一堆人在那邊關心哪裡紫爆，多花一點錢讓環境好一點有什麼不好，還在那邊說要綠電取代核電，這點錢都不願花」、「我 gogro 車主，根本不在乎花費有沒有比油車高，光是電動車不會噴廢氣這點，就值得我多花錢了！」（編輯：王錫謙）