監察委員對於「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長一事，提案糾正外交部，認定趙怡翔不符進用資格，外交部無法接受。對此，總統蔡英文今（20）日受訪時，呼籲監察院要尊重行政倫理。

「口譯哥」趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察委員仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，提出2大點糾正外交部，並16日通過對外交部之糾正案。

對此，外交部昨天回應指出，外交部尊重監察委員的調查權，惟就「外交部有關外派人員進用資格問題」調查報告內容與事實不符，無法接受。外交部已多次配合監察委員詳細說明趙怡翔諮議進用、外派及加銜的過程及業務考量，但委員一再錯誤引用法令，完全無視外交部多次說明任命是依據法規處理。

對於口譯哥外派風波持續延燒，蔡英文今天受訪時表示，「這件事情外交部、銓敘部都已經說明了這項人事任用沒問題，希望監察院秉持憲政倫理，尊重行政倫理。」

另外，對於台北市長柯文哲近日接受電視節目專訪，他以「dirty（髒）」、「boring（無聊）」和「ridiculous（荒謬）」3個英文單字來形容2020總統大選，還稱若自己不選，兩黨初選不就要重來？

對於柯文哲的批評，蔡英文笑著說，「這個是柯市長講得話是不是？我想不會有他講得事情啦。」至於近期民調趨勢，蔡英文重申，「民調有不同時間做得，跟不同背景，都做參考用」。