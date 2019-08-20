台北市長柯文哲，日前因為專訪時自爆原本與旺中集團董事長蔡衍明關係密切，卻因為對方想對他下指導棋，雙方關係漸行漸遠，也引發柯文哲與旺中間的戰火。今天（20日）上午柯文哲接受媒體訪問時，再度遭遇旺中媒體集團的記者追問，對此柯文哲也再度向蔡衍明開砲，表示自己與中國國台辦的關係如同對手，並反問蔡衍明「那你旺董跟國台辦又是什麼關係？」

柯文哲與蔡衍明間的戰火，從上週延續至今仍未間斷。旺中媒體集團的記者也針對柯文哲頻頻追問，不過面對提問時，柯文哲也頻頻抱怨，表示媒體作為社會第四權，還是應該有他的格調，柯文哲也再反嗆蔡衍明「這不是大老闆在展現他權力的工具。」

不過現場旺中記者也追問，要求柯文哲說清楚與國台辦間的關係，對此柯文哲也回應，表示在雙城論壇與世大運期間，自己與國台辦就如同對手般，「因為這常常要過招、互有攻防嘛！」柯文哲也反問蔡衍明，表示「我跟國台辦是對手關係，那你旺董跟國台辦是什麼關係？你要不要自己回答一下？」

而針對蔡衍明日前提到「台灣人就是中國人」的說法，柯文哲面對提問時，也表達不同的看法。「中國人本身是這個名詞，是文化上的中國、經濟上的中國還是政治上的中國？中國人這三個字有不同的定義」柯文哲說，台灣在華人文化圈裡面，不會否認「經濟上的中國」這個事實，但話鋒一轉，柯文哲也坦言，「但是政治上的中國，在現階段就不可能嘛」表達兩岸在政治上，仍舊屬於零和狀態。