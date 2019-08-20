百度今 (20) 於美股盤後公布第二季業績，受到影音串流業務，及「小度助手」持續保持強勁成長，營收成長超出市場預期，帶動盤後股價大漲 8.42%。依照週一的收盤價計算，百度市值約為 365 億美元。

資料來源: investing.com

第二季營運焦點

營收達人民幣 263 億元 (約 38.4 億美元)，年增 1.1%，市場預期 36.6 億美元

非 GAAP 準則，營利人民幣 19.55 億元，年減 70%。

非 GAAP 準則，純益人民幣 36.35 億元，年減 53%。

非 GAAP 準則，每股 ADR 盈餘為人民幣 10.11 元，約當 1.47 美元，預期 0.87 美元。

資料來源: 百度財報

公司觀點

百度董事長兼 CEO 李彥宏表示受惠於百家號、智能小程序等業務的快速發展，百度行動生態鏈更加壯大，這為百度帶來強勁的流量成長。在這期間內，智能小程序月活躍用戶達到 2.7 億人，季增 49%。

而 6 月份，百度 App 的每日在線用戶達 1.88 億人，年增 27%；小度助手繼續保持高速成長，累計搭載設備數超過 4 億台，年增 4.5 倍；每月語音查詢超過 36 億次，年增 7.5 倍。

而在智慧音箱方面，根據 Canalys 和 Strategy Analytics 公布的數據顯示，小度智能音箱連續兩個季度成為中國市場第一名，並與亞馬遜、谷歌一起名列全球市場前三名。

此外，中國一汽已於 6 月量產搭載 Apollo 系統的自動駕駛出租車，百度在湖南長沙的中國第一批自動駕駛出租車計劃穩定推動中。截至 6 月，百度 Apollo 測試車隊的行駛里程超 200 萬公里，覆蓋 13 個城市。截至 7 月，百度在中國共取得 204 張自動駕駛路測執照。

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