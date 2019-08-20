日本繭居族問題日益嚴重，日前 NHK 才以專題報導指出未來「 8050 問題」（ 80 歲父母照顧 50 歲孩子）影響會越來越大。近日又有一名自稱繭居 10 年的男網友上網現身說法，並 PO 出長達 7 年沒洗澡的照片證明真實性，照片一出也讓網友嚇壞。

日本論壇 2ch 日前出現一位自稱 7 年沒洗澡的家裡蹲，表示 7 年以上沒洗澡害他毛孔阻塞無法排汗，又沒有冷氣和電風扇快熱死了，因為故事太過誇張，導致鄉民們都不相信他的發言。因此他也貼出超多張「怵目驚心」的照片，並貼上寫著自己 ID 的紙張，證明自己所說的是真的。

由於有照片增加這名網友的發言真實性，讓鄉民們也為之震撼，並紛紛問他許多生活上的問題，包括怎麼吃東西、如何與父母交流等；這名 38 歲的家裡蹲網友也回答：「自己目前在老家與父母同居， 10 年多沒見過父母了，一直窩在房裡， 7 年以上沒洗過澡，完全沒刷牙所以臼齒都蛀光，每天的日子就是電視，頭髮長到肩膀會自己拿剪刀剪一下」。

看完這個案例後，許多人也不禁感嘆，「繭居族」真的是必須盡快找出辦法解決的問題。目前「 8050 」問題在日本是逐漸嚴重的社會問題，現今約有 61 萬多繭居族存在，更傳出有繭居族，在父親去世後仍伴屍生活，鄰居察覺才報警發現等驚悚案例發生。（編輯：潘毅）