台式新喜劇《俗女養成記》18日播出收視再開紅盤，奪同時段全國第一，而收視最高點落在陳嘉玲（謝盈萱飾）與弟弟陳嘉明（宋緯恩飾）開車回台南的橋段，這趟回車程中回憶到辭職與分手的傷心往事，謝盈萱一次詮釋了否認、憤怒、討價還價、憂鬱、接受，悲傷五階段的演岀橋段，不僅讓觀眾們笑翻，網友更看好謝盈萱再拿一座金鐘影后獎座。

在《俗女養成記》劇中陳嘉玲一度要和交往4年多的江顯榮（溫昇豪飾）步入禮堂，最後因受不了另一半媽寶的個性，選擇了分手，也離開了多年的特助工作，一下子失去了愛情與工作讓她情緒陷入了深淵，被弟弟陳嘉明硬是開車押回了台南老家，準備面對其他還不知情的家人。在這趟車程中，謝盈萱詮釋悲傷五階段，一下歇斯底里隨音樂跳舞，一下又表達憤怒，一下又痛哭說：「我已經40歲了，沒有公司會栽培我，我也沒有辦法轉行了，我能夠做什麼，我年紀大了，沒有力氣談戀愛了，要花多長的時間去遇到一個人，然後進入一段關係」，台詞深獲女性觀眾的共鳴，演出的情緒轉折讓觀眾大讚影后的演技。

《俗女養成記》由嚴藝文、陳長綸共同執導，集結金獎帝后級的戲精演員，包括謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖聯合主演。本劇改編江鵝同名作品台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育。