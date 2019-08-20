暑假警匪動作強檔《使徒行者2諜影行動》宣佈台灣將於8月30日壓軸上映！由張家輝、古天樂及吳鎮宇三大金獎影帝再度合作演出，《無間道》導演劉偉強監製，打造橫跨歐亞拍攝的超強鉅作。電影除了到神秘色彩濃厚的緬甸進行拍攝，更大手筆前進歐洲西班牙，大膽在知名的奔牛節拍攝高難度槍戰及飛車場面。

導演文偉鴻更想把港式動作片的風格融合西班牙奔牛節，拍出更驚人的火爆場面，讓動作導演錢嘉樂費盡心力，終於安排出突破以往的動作場面，「我們不想很簡簡單單的把奔牛節場面帶過，所以我把一場重要的槍戰，甚至是飛車都與奔牛節混合在一起。」

古天樂也很驚訝劇組能順利完成拍攝，「我沒有想到西班牙政府竟然可以這麼配合，因為真的是很大的場面，又要封街又動員許多臨演，更要飛車還有爆炸。」張家輝表示做為演員在前製時不太知道狀況，但人到西班牙準備拍攝時，看到現場如此大陣丈，「工作人員一定做了非常多努力，我們才能在這裡順利拍攝。」

導演文偉鴻表示，在第二集中加入諜報戰的元素，讓劇情更為豐富，格局更加國際化，動作場面自然得更上層樓，「我們在緬甸拍的動作場面的預算，足夠拍一部中小型的港片了，而西班牙動作場面，就可以拍出《使徒行者》第一集了啊！」他透露是奔牛節之後才到西班牙進行拍攝，所以砸下重資又重新打造了一個奔牛節及嘉年華場景進行拍攝，也成為電中最關鍵的高潮場面。

而三大影帝飆戲也成為電影重要焦點，三人再次合作，可說默契十足，古天樂都笑說：「張家輝近年見我的次數都快比見老婆多了吧！」吳鎮宇也表示電影中的文戲也是張力十足，一個疑問還沒結束，又帶出另一個謎團，張家輝表示電影中有很濃厚的兄弟情誼，提醒觀眾要帶著衛生紙進戲院，「大家可以偷偷拿出來擦淚水。」