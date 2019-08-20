美國總統川普美東時間18日宣布批准售台66架F-16V型戰機，空軍證實將新增一個聯隊。媒體報導，新增一個戰機聯隊約需1000人維持戰機維護與操作，國防部卻不給員額。空軍司令部對此則是否認報導內容。

根據《中國時報》報導，美國售我66架F-16V戰機要編成一個戰機聯隊，估計要1000餘人，但國防部不給員額，要空軍自己內部調整。而空軍委託漢翔將現役F-16A/B型戰機升級成F-16V，也因為美方軟體研發落後，導致升級進度落後，即便漢翔新增800人手加快升級趕進度，製造商洛克希德馬丁仍對漢翔頗有微詞。

空軍司令部今（20）日回應表示，有關空軍新增一個F-16V型戰機聯隊員額需求，本部在國防部指導下，依規劃期程及人力編設基準，視成軍期程，專案檢討員額，滿足新興兵力需求，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成，無「國防部不給員額」情事，媒體未經查證，與事實不符。

空軍指出，新購F-16V戰機與現役F-16戰機所使用之武器彈藥裝備等具共通性，且考量彈藥推陳與延長壽期等因素，避免彈藥同時屆壽，後續依敵情威脅逐年檢討需求採購，以因應實需。有關現役F-16戰機性能提升案，已針對窒礙問題有效處理及逐步解決，可於2023年完成性能提升任務。