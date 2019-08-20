國際NGO工作者也是公益旅行家的褚士瑩，繼上次在雲林縣立麥寮高中與莘莘學子們分享國際觀，得到極大的迴響﹔ 今（20）日青埔教育基金會再度邀請褚士瑩，在北港朝天宮的演藝廳分享他的旅行魂，並邀請到雲林縣新住民同心關懷協會及雲林縣驛起響愛社區關懷會來共襄盛舉。

褚士瑩不只是公益旅行家，不到三十歲就去過八、九十個國家，更是知名作家，共出了五十本書，這些經歷讓許多人很羨慕，他透過書寫不只記錄自己的生活也思考生活與工作的價值﹔ 褚士瑩認為真正有旅行魂的人，是不斷的去擴展自己的舒適圈，讓自己在哪裡都能夠適應環境。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，希望藉由褚士瑩經驗的分享與正能量的傳達，讓雲林縣的鄉親們都能感受到旅行的美好與生命的意義。

褚士瑩的風趣親和讓現場的氣氛活絡，而他對旅行的熱忱帶動大家彭派的情緒﹔ 北港鎮長蕭永義表示，北港一直以來都很少有機會能夠邀請知名作家來演講，希望藉由此次機會提升北港的民眾的世界觀，提昇在地文化與素質涵養。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，感謝青埔教育基金會在北港朝天宮演藝廳舉辦這樣有意義的演講，也高興能聽到褚士瑩老師這麼棒的演講。

青埔教育基金會常年致力邀請全台全球知名的人士，來到雲林、與民眾分享時代趨勢與不同的世界觀，讓身在雲林的民眾能有不同的視野和經驗。