年度最驚悚復仇大作《夜鶯的哭聲》挑戰觀眾極限，於威尼斯影展首映時，就因其以暴制暴的血腥情節太恐怖，觀眾紛紛嚇到逃出戲院，冒冷汗哭求「快停止！」就連影評也不忍直視：「沒有任何單字可以形容《夜鶯的哭聲》有多殘忍！」雖然驚心動魄的情節讓部分觀眾無法承受，但仍獲得影迷大讚：「大開眼界！導演重新定義何謂復仇！」

由震撼影壇的《鬼敲門》女導演珍妮佛肯特編導《夜鶯的哭聲》，聯手《飢餓遊戲》系列當紅男星山姆克萊弗林和《權力遊戲：冰與火之歌》矚目新星艾琳佛朗西絲，兩人分別飾演慘無人道的軍官，與被性侵後又被滅門的悲慘少婦，透過她失控的復仇血戰探討暴力與正義。

《夜鶯的哭聲》劇情獲《水底情深》金獎導演吉勒摩戴托羅激讚！電影去年入選威尼斯影展正式競賽，深受評審團主席吉勒摩的青睞，除了榮獲評審團特別獎，金獎大導更力邀珍妮佛肯特加入他即將於Netflix推出的最新恐怖影集，兩位驚悚片大導的聯手消息一出讓粉絲直呼超期待，更是迫不及待一睹《夜鶯的哭聲》！

籌備醞釀五年的戰慄新作《夜鶯的哭聲》，從試鏡到拍攝更耗費近九個月才完成，其中有多達95％的鏡頭皆在澳洲深山中取景，拍攝艱難度直逼《神鬼獵人》，更讓導演壓力大到崩潰，自曝從劇本創作和電影前置就一直爆哭：「這部片幾乎要殺死我了！」

珍妮佛肯特坦言因為《鬼敲門》成功席捲全球票房，讓她受到不少大製作公司的邀約，「我感到很榮幸！但《夜鶯的哭聲》才是我真正想說的故事。我想探討『暴力』，特別是從女性的角度看待。」直逼人性最深暗處的恐怖心理，再加上珍妮佛獨特的驚悚暴力美學，《夜鶯的哭聲》風光拿下評審團特別獎、最佳新演員獎兩項大獎，成為今年必看最衝擊視覺與心理的復仇大作！

克萊爾多年過著奴隸般的生活，服侍殘暴的英國中尉霍金斯。年僅21歲的她卑微懇求對方放她自由，霍金斯非但不答應，還喪盡天良地夥同士兵們，在她眼前虐殺先生和剛出生的小孩。傷心又憤怒的克萊爾，決心追殺這群四處燒、殺、擄、虐的人間惡魔，誓言不計代價、血債血償，以私刑為摯愛一一復仇！