百老匯原裝音樂劇「一個美國人在巴黎」，是臺中國家歌劇院「音樂劇在臺中」系列的壓軸好戲，今天起至25日一連演出8場，迴響熱烈，場場幾近完售，門票已售出逾萬張，寫下歌劇院開幕以來最佳票房紀錄。

今天晚場演出前的彩排，全體演員精湛演出，群舞與獨舞交錯的熱力四射，舞台布景與燈光設計融入莫內、蒙德里安等繪畫大師的精髓，為音樂劇營造出復古又華麗的現代風格。

歌劇院藝術總監邱瑗表示，「一個美國人在巴黎」自2014年巴黎首演之後，先後進軍紐約百老匯、倫敦西區都造成轟動，並獲得包括東尼獎、勞倫斯．奧利佛獎等多個重要獎項﹔ 今年首次進行亞洲巡演，特別網羅曾經參與巴黎、百老匯、倫敦西區演出的優秀歌舞演員，陣容堅強，5月初整團曾專程到台中歌劇院排練2周，並以歌劇院作為亞洲巡演最後一站。

本劇改編自1951年金．凱利主演的歌舞片「花都舞影」，當年的歌舞片能在奧斯卡獎大放異彩，片中所選的10多首美國傳奇作曲家蓋希文的經典作品功不可沒，改編為音樂劇後，除了保留部分電影中的選曲：〈節奏相隨〉、〈我愛的人〉、〈通往天堂的階梯〉、〈如此美好〉等膾炙人口的曲目外，也納入蓋西文的管弦樂作品。

邱瑗說，編劇克雷格．盧卡斯（Craig Lucas）不但巧妙結合歌曲與劇情，也讓故事更有歷史深度，角色性格也更加豐富立體；一方面呈現二戰剛結束時人心的危疑與不安，也刻劃劇中主角在追求夢想與擔負責任之間的兩難，可以說「花都舞影」當年以歌舞取勝，今日「一個美國人在巴黎」更青出於藍，難怪能獲獎連連、深受觀眾喜愛。