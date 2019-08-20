108年地價稅將在11月1日起開徵，有關地價稅自用住宅用地等特別稅率，或減免稅地申請可期限順延至9月23日當天；嘉義縣政府財政稅務局為顧及納稅義務人的權益，今(20)日特別針對依法令可以提出申請優惠或減免的條件提出說明。

嘉義縣財政稅務局表示，108年地價稅訂於11月1日開徵，依據土地稅法及土地稅減免規則等相關規定，得按特別稅率計徵或減免地價稅的土地，土地所有權人應於每年（期）地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，逾期申請者，自申請之次年期開始適用；9月22日適逢星期假日，依法順延至9月23日。

財稅局提醒民眾，依土地稅法第17、18條規定，一、自用住宅用地，二、工業、礦業用地，三、私立公園、動物園、體育場所用地，四、寺廟、教堂用地、政府指定之名勝古蹟用地，五、依法設立之加油站及停車場用地等條件的土地所有權人，都可申請稅率的優惠或減免；但如果等到收到稅單時再提出申請，當年度就無法享有優惠稅率或免稅的優惠。

財稅局也對直接供工廠使用的工業用地提說明指出，可按千分之10基本稅率課徵，免累進稅率核課地價稅，納稅人如有工廠用地，尚未申請的話，應請檢附建造執照及興辦工業人證明文件；建廠前應依法取得設立許可者，加附工廠設立許可文件；已開工生產者，需檢附主管機關的核准函，申請期限也是在9月23日前。