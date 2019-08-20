先前知名 Youtuber 情侶檔 Joeman 與咪妃驚傳分手，引來相當多的粉絲驚訝，咪妃甚至怒槓網友酸言酸語，在限時動態大動作駁斥不實指控。昨（ 19 ）日咪妃再度於個人 Instagram 談起這一年的網紅戀情，坦言這段愛情跌跌撞撞。

咪妃與 Joeman 自從公認戀愛後，就引來外界注目，但在今年 7 月兩人卻突然宣告分手，消息一曝光後便引來許多網友關注，但仍有不少酸民謾罵咪妃「腦袋都是鈔票」此言論引來咪妃相當不滿，甚至大動作於個人 Instagram 限時動態回覆不實指控，飽受社會輿論爭議的痛苦。

昨日剛好也是咪妃生日，咪妃也在個人 Instagram 發布貼文，大談這一年來的感情經歷，咪妃直言「這一歲是讓小咪成長最多、最快的一年」，並將第一個生日願望送給粉絲們，甚至表示自己經歷的這一年，友很多快樂、傷痕累累、悲傷憤怒、崩潰背叛、幸福等等數不清的事情，但她領悟到要好好愛那些「真正愛你的人」，像是家人、朋友、粉絲或是幫忙加油打氣的觀眾，最重要的是「要好好的愛自己，尤其是最自卑最脆弱的自己」。

咪妃也提到「每個人愛的表現都不一樣，其實這些人本來就沒有義務要『做』這些事情，但因為他們在乎你、所以他們願意用他們的方式讓你知道你不是一個人」。

最後咪妃也坦言「男女之間的愛也是愛，只是以往的小咪都把這之外的愛看的理所當然，這是這一年我學到最深刻，也還在學習的一課。」

貼文一曝光後，短短時間就引起來萬人按讚，甚至有相當多粉絲為其打氣，紛紛留言「咪妃生日快樂！！雖然我一直潛水，但我們會一直陪著妳」、「小咪不要放棄或者是在乎那些酸言酸語，做自己就對了」、「咪妃生日快樂～喜歡妳的正向」、「任何事情都是讓自己成長的一次機會」。（編輯：陳雅雲）