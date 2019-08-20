彰化縣衛生局19日公布新增1例境外移入登革熱個案，個案目前仍住院中，衛生局疫情調查，其親友及同事等接觸者均無疑似症狀；彰化地區最近午後發生短暫強降雨或局部大雨，為防範登革熱疫情，彰化榮家20日展開全家區的噴藥消毒作業，用最嚴格的防疫標準避免滋生病媒蚊。

彰化縣衛生局表示，個案為62歲、男性、居住北彰化，個案於8月5日至7日期間前往菲律賓，之後於8月14日出現發燒、肌肉痠痛症狀及血小板低下等症狀，8月16日醫院診斷疑似感染登革熱，通報衛生局後，經疾管署判定為登革熱確定病例，目前仍住院中。

衛生局疫情調查發現，個案於8月8日從菲律賓回國後，除住家及工作地之外，亦每天至彰化師範大學後方三清宮附近健行步道運動。由於彰化市人口密度較高，且前往三清宮附近健行者眾多，衛生局評估該地方為高風險地點。

彰化縣環保局會同彰化市公所召開登革熱防治聯繫會議，研商三清宮附近步道之孳生源清除及化學防治噴藥路線，將執行緊急防治作業。

衛生局提醒民眾，近日前往三清宮附近運動健行，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，或於沒有衣物保護部位的皮膚塗抹含敵避(DEET)防蚊液，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似登革熱症狀的病人，可使用登革熱NS1快篩輔助診斷通報，提升防疫時效。

彰化榮譽國民之家主任史浩誠表示，隨著高溫炎熱天氣的到來，登革熱的疫情也逐漸升溫， 一旦有登革病毒進入附近社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性，為避免病媒蚊孳生，榮家展開全家區的噴藥消毒作業。