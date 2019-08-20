第一次參觀總統府，家扶兒興奮無比，高鐵彰化站今(20)日辦理公益活動，贊助彰化家扶中心彰南地區弱勢學童，彰化往返台北的高鐵車票，讓45名孩子們到台北參觀總統府，體驗豐富的暑期生活。

高鐵彰化車站專員周淑娟表示，家扶中心所扶助的學童都是來自經濟弱勢家庭，非常期待有機會搭乘高鐵出遊。高鐵公司秉持善盡社會責任的理念，積極協助孩童圓夢，帶給孩子們美好的高鐵回憶。

今(20)日一大早，家扶中心的孩子抵達彰化車站時，站在嶄新的車站大廳內，為造型特殊的花瓣牆柱所深深吸引，讚賞之聲此起彼落；登上月台後，當高鐵列車緩緩進站，更讓第一次搭乘高鐵的他們感到驚喜萬分，目不轉睛地盯著造型流線的車身；進入車廂的片刻，每個人興奮的心情都寫在臉上，全新的旅程即將展開。

家住北斗的小卿，母親要一邊工作一邊照顧臥床的父親，在工作與經濟的壓力下，根本無暇帶著小卿出遊。從末搭過高鐵的小卿，一到高鐵車站便眼睛發亮的到處看，興奮地說：「哇！高鐵站好漂亮哦！還可以去參觀總統府ㄟ！怎麼這麼好！」。

阿勝母親因車禍導致行動不便加上視力嚴重受損，貼心乖巧的阿勝雖然很想像別的小孩一樣可以出門遊玩，但他明瞭父親要負擔家計及照顧母親的辛勞，從不敢提出出遊的想法，更不敢夢想自己今日也能搭著高鐵去台北玩、參觀總統府，阿勝說，今天的高鐵一日遊實現了我人生好多的第一次，謝謝高鐵彰化公司。

彰化家扶基金會主任王震光表示，目前彰化家扶中心共扶助南彰化1063戶家庭，共1889名兒童。他們因為家庭經濟弱勢，少有機會出遊，搭高鐵更是難以實現的夢想。本次活動感謝台灣高鐵公司不遺餘力的付出，讓弱勢偏鄉學童得以一圓夢想。