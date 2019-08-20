連根拔除！彰化縣社頭鄉員集路1段有一處鐵皮屋住宅，2年前房東以每月5000元租給人當職業賭場，彰化縣警局祭出鐵腕，縣府稽查小組今（20）日上午前往強制拆除，將鐵皮屋夷為平地，地主後悔說，只收了不到半年租金，投資數十萬蓋鐵皮屋卻飛了，懊悔不已。

蕭姓所有人把鐵皮屋住宅出租，才出租不到幾天就被警察查獲賭博案，當場帶回31名賭客，警方也發現鐵皮屋是違章建築，趕緊通報彰化縣府建設處前來稽查並裁處，警方動用第三警政力量，縣府稽查小組前往強制拆除，地主看到鐵皮屋被夷為平地，感到懊悔不已。

田中警分局長鄭穎聰表示，這處鐵皮屋約30坪，蕭姓房東（66歲）當時以月租5000元承租給一名不熟識男子，沒想到是在開賭場，經民眾舉報，前年1月14日遭彰化縣警察局維新小組前往查獲，帶回賭客也請縣府聯合稽查小組進行稽查，經裁處確為違章建築。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長林世明指出，賭博或毒品犯罪集團，最愛尋找違建物承租，主因是可以短租，房東不會過問太多，而賭博集團為躲避警方查緝，3天到7天就會換地方，違章鐵皮屋就成為最易脫手的地方，因此警方祭出鐵腕，查獲犯罪後，便通報相關單位稽查並強制拆除，遏止犯罪橫行。

田中警分局副分局長李四川表示，縣政府治安會報指示相關局處，對警察局通報曾經涉及犯罪之場所，應優先處理、儘速完成查報流程，認定為違章建築後應即時予以拆除，有效彰顯打擊犯罪力道。

彰化縣警察局表示，首波今年5、6月份，犯罪違章鐵皮屋已拆除4處，第二波7、8月份有5處，其中2處業主自拆外，其餘3處，包括田中這處，將交由由公權力介入拆除。