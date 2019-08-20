搶救高麗菜價 雲縣府啟動耕鋤機制
▲中南部12日起受到豪雨影響，在各地傳出不少農業災情。圖為雲林縣高麗菜田。（示意圖／NOWnews資料照）

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中南部12日起受到豪雨影響，在各地傳出不少農業災情。據農委會農糧署彙整地方政府數據，全台截至20日17時為止，農業產物及民間設施估計損失計1億404萬元；其中以南投縣損失4390萬元、高雄市損失2874萬元最多，兩者共占整體農損達7成；受損作物主要為木瓜，損失金額達3009萬元。

據農糧署統計，全台農損以南投縣損失4390萬元最多，占整體42%；高雄市其次，農損金額達2874萬元，占28%；屏東縣也損失1798萬元，占17%；嘉義縣與雲林縣分別損失567萬元、405萬元，分別占5%、4%。

▲0812豪雨各水果受損情形。（圖／農委會提供）
▲0812豪雨各水果受損情形。（圖／農委會提供）

統計指出，全台在農產方面，估計損失金額9635萬元（含養蜂損失9萬元），農作物被害面積1698公頃，損害程度16％，換算無收穫面積277公頃。

受損作物主要為木瓜，被害面積374公頃，損害程度17％，換算無收穫面積65公頃，損失金額3009萬元；其次為百香果，被害面積200公頃，損害程度30％，換算無收穫面積60公頃，損失金額2977萬元；此外，紅龍果、番石榴及香蕉等也分別有778萬、435萬、360萬的損失。

民間設施損失方面，全台農田流失及埋沒估計損失金額769萬元；其中，高雄市農田埋沒及流失8.0公頃，南投縣農田流失0.5公頃，台中市農田埋沒0.2公頃。

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