2019宜蘭國際童玩藝術節日前閉幕，44天活動期間，宜蘭縣長林姿妙幾乎天天前往視察，縣長如此高頻率視察童玩節活動，工作人員表示，的確史無前例，也感受縣長對童玩節的重視。

宜蘭童玩節18日閉幕，縣長林姿妙今（20）日接受媒體訪問，特別感謝童玩節工作同仁的辛苦付出及縣府各局處首長的同心協力。林姿妙表示，今年童玩節創新求變，首創「星光場」，而之所已開辦「星光場」是希望帶動宜蘭觀光，讓外地遊客可以在宜蘭多停留一個晚上，讓民宿、飯店有更多商機，而這項目的也的確有達成。

林姿妙說，今年童玩節除了精彩的表演節目之外，戲水設施的水質也非常乾淨，因為用的都是自來水，而且每個小時都有檢測，所以水質相當穩定。林姿妙表示，童玩節活動期間，她每天都去親水公園，除了看看哪些地方需要加強及改進，也聽聽現場工作同仁的心聲。

今年44天童玩節活動總共吸引51萬1千多人次前來觀光旅遊，創下近年新高。對於這樣的成果，林姿妙表示，感謝宜蘭鄉親及全國各地好朋友的捧場。

據了解，林姿妙不但天天到童玩節活動現場視察，有時也親自下去戲水池查看是否清理乾淨？對於現場的清潔工作甚至還會示範給工讀生看。據說有一天晚上活動結束後，工讀生正在清理現場，有位工讀生推著垃圾車，突然旁邊有人幫忙推，這位工讀生轉頭仔細一看，赫然發現幫忙推車的人竟然是縣長。工作人員私下表示，林姿妙到童玩節視察，經常沒有事先通知，工作人員甚至不知道她已經進到園區裡面。工作人員坦承，縣長天天來，難免會有壓力，不過，也確實感受縣長對童玩節的重視。