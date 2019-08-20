效力於日本火腿的我國旅日強打王柏融，今(20)日和球隊在主場迎戰西武獅，他被安排打第7棒、守左外野，本場比賽3打數敲出1支安打，不過球隊火力不佳，終場以2:4輸球。

王柏融在傷癒復出後，打擊狀況一直不穩定，5場比賽共17個打數、敲出4支安打，打擊率只有2成35左右，也已經連續4場沒被排在中心打線之中了。此役雙方都派出洋投先發，羅德里奎茲對西武出賽過3場拿下2勝，防禦率是出色的1.29；而尼爾對火腿的戰績也不賴，對決2場拿下1勝，防禦率2.08。

火腿今天首局就靠著西川遙輝的首打席陽春砲開胡，取得1:0的領先，王柏融在2局上敲出二壘方向滾地球出局；5局上他再次上來打擊，不過還是擊成游擊滾地球被刺殺，兩次都無建樹。

5局下，前4局僅有敲出1安的西武展開反擊，外崎修汰中外野方向的安打開啟攻勢，之後木村文紀三壘方向滾地球造成失誤，金子侑司又獲得保送；滿壘的情況下，秋山翔吾敲出2分打點安打，讓西武反超比分為2:1。

第6局西武攻勢再起，栗山巧選到保送後，靠著隊友的推進上二壘，之後山川穂高適時一擊，送回球隊第3分；不過火腿也在下個半局有所反擊，渡邉諒擊出三壘安打，田中賢介滾地球雖被刺殺，但是帶有1分打點，王柏融隨後敲安，但可惜石井一成擊出雙殺打，結束該局攻勢。

第8局火腿牛棚出問題，堀瑞輝在被外崎修汰敲出二壘安打後退場，接手的井口和朋敬遠保送山川穂高，但接著木村文紀穿越安打，為西武添得保險分。9局上，火腿打線面對西武終結者増田達至3上3下，以2分之差吞敗。