雲林民眾長期飽受濁水溪揚塵所苦，立委劉建國20日邀環保署署長張子敬、林務局、西螺鎮長鄭玲惠等，針對西螺大橋東側高灘地裸露地部分進行會勘，張子敬署長當場允諾，編列960萬元加上林務局240萬，共計1千2百萬，對西螺大橋東側高灘地8.6公頃的裸露地進行改善計畫。

今(20)日劉建國針對西螺大橋東側高灘地的裸露問題，邀環保署長張子敬南下雲林會勘，劉建國表示，每年10月至隔年4月，冬季枯水期間水位下降，高灘地河床乾燥，遭遇強勁東北季風，因此容易產生揚塵，使濁水溪沿岸各鄉鎮飽受風沙之苦。

劉建國指出，西螺大橋是遠東第一大橋，過去西螺大橋西側也是環保署來做相關的支持，如今東側的部分，期盼環保署亦能同樣地來協助地方，達到防揚塵、建綠廊、涵養土地的功能，改善裸露地揚塵問題。

西螺鎮長鄭玲惠也表示，目前尚未整理的東側地，有著相當多的外來植物銀膠菊，造成當地民眾時常反應皮膚不適的狀況，因此向劉建國立委陳情，期盼能盡速向環保署爭取到經費，進行西螺大橋東側高灘地的整治，以免當地民眾不僅要受揚塵之苦，還得提防銀膠菊造成的皮膚過敏。

另外針對雲林縣斗六市埤興支線(五福大排)水環境改善計畫，立委劉建國指出，目前渠道雖依然有灌溉功能，但結構早已年久失修，甚至影響水質，為避免受損渠體影響鄰近住戶安全，並且發揮該渠原有功能。環保署長張子敬承諾，埤興支線改善計畫總經費1,180萬元，環保署將支應767萬，補助65%的改善經費。