電競手機竟能這樣玩手遊？華碩ROG Phone II還能當電腦用

有不少人認為電競手機只適合頂級遊戲玩家選購，當然這並不是正確答案，因為電競手機的特色，就和電競筆電一樣，除了配置最強悍效能的系統外，還有最頂級的螢幕、音效、產品散熱能力。因此除了適合用來玩各類型遊戲之外，當然也適合用來追劇看電影，或是用來執行影像編輯與文書處理作業。

來自新加坡的雷蛇是最早進入電競手機市場的品牌，畢竟這家廠商就是專門推出電競遊戲的筆電與電腦周邊產品品牌，並且擁有許多支持者。甚至，創辦人 陳民亮本身就是位電腦遊戲玩家，從賣滑鼠到打造出電競王國，可說是電腦業界值得一提的企業家。

而創辦至今30年的華碩，一直深耕電腦與電腦DIY和周邊產品，近年來也積極切入電競市場，除了早就推出電競主機板、顯示卡等零組件和筆記型電腦外，更推出電競手機要和雷蛇一較高下。

今年八月，備受注目的華碩第二代電競手機ROG Phone II推出了，而且在中國大陸一上市就擁有很好的銷售成績（與騰訊以雙品牌方式合作），手機在軟硬體部分都做了客製化，可滿足電競與手遊玩家的效能需求。

而台灣部分已於8月1日開放預購，預計八月底之前將會陸續出貨給預購的玩家。而究竟ROG Phone II有甚麼迷人之處，和上一代的差異又有哪些，就讓記者繼續介紹給大家。

此次ROG玩家共和國亦推出一系列全方位專屬擴充配件，包括隨貨附贈的「AeroActive II空氣動力風扇」及「Aero專屬保護殼」、可雙螢幕手持的「TwinView II雙螢幕基座」、遊戲操縱更加得心應手的「GamePad遊戲控制器」，以及與信仰滿點的「炫光智慧保護殼」供玩家選購。

ROG Phone II搭載全球首款搭載最新Qualcomm Snapdragon 855+處理器，並採用具備120Hz超高畫面更新率、1ms疾速反應時間的AMOLED螢幕；就連第二螢幕也是採同樣規格設計，較上一代有明顯的性能提升，且手機改採配置在。第二螢幕下方，配重設計較上一代優。

CPU處理器與GPU繪圖晶片對於手遊效能來說相當重要，透過Qualcomm Snapdragon 855+高頻版行動運算平台，處理器其具備最高2.96GHz核心時脈速度，並採用時脈高達675Hz的特規版Adreno 640圖像處理器，較標準585Hz時脈的Adreno 640相比，效能提升15%。

這一代的ROG Phone相機功能也大大升級，前鏡頭提升到2400萬畫素，鏡頭位置針對實況直播所設計，即時實況連線不影響遊戲進行。而主鏡頭和ZenFone 6一樣，來到4800萬畫素；搭配1300萬畫素、125°超廣角的副鏡頭，不僅能暢玩遊戲，也可滿足日常拍照需求，拍出更清晰且逼真的照片。

▲ROG Phone II相機鏡頭。其一為超高48萬畫素主鏡頭。（圖／記者劉士成攝。）

手機記憶體及內建儲存空間全面升級為12GB/512GB，搭配獨家GameCool II冷卻系統，提供絕佳散熱效果，幫助效能發揮極致。為了讓玩家們盡情暢玩遊戲，ROG Phone II電競手機電池容量升級至6000mAh，提供超強續航力，再加上升級版的AirTrigger II超音波觸控鍵經典設計，能更為精確操控遊戲。

產品除了上述的拍攝與玩遊戲特色外，另外還有可支援ROG Phone II電競手機的第一代配件，包含：能讓手機瞬間變身成為桌機，以滑鼠與鍵盤操作的「桌上型遊戲基座」，還有可將畫面即時串流到電視或大螢幕遊玩、支援60GHz Wi-Fi的「WiGig無線投影底座」與「五合一擴充底座」，玩家可依個人喜好與需求隨心搭配。

除了在遊戲效能上有所提升外，配合GamePad的遊戲更加完善，除了玩遊戲之外，用來追劇也是相當適合，因為這次產品還有前置立體聲雙喇叭，並支援DTS:X Ultra虛擬環繞音效。當然，遊戲時的聽音辨位效果是這款手機玩家能馬上體驗到的升級。

ROG Phone II 12GB/512GB版單機的建議售價是台幣26,990元，以同樣的規格來說價格已經是很誘人了，相當齊全的周邊配件更是其他廠商所沒有的優勢，怎麼取捨選擇，民眾還是得多做功課。