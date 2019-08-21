京華城由於球形外觀，讓人印象深刻，剛開幕時非常熱鬧，不過，近年來似乎逐漸沒落，究竟原因為何呢？有網友就在 PTT 發問，吸引不少消費者分析現況，並點出邊緣化關鍵。

有網友在 PTT 八卦版表示，京華城號稱是全世界最大的球形建築，剛開幕時聲勢浩大，曾經熱鬧過一陣子，誰知如今卻邊緣到不行，除了附近學生、附近住戶以外，幾乎沒有年輕人會特別去逛，且就算會去，大概也只去影城，想不到京華城能幹嘛，他並好奇問及「為何京華城會沒落了呢？」

問題曝光，立刻引發網友熱議，許多人一致認為「交通不便，沒捷運站」、「經營不善，櫃位難逛」、「動線規劃不良，容易迷路」以及「位置尷尬，大家都跑去信義區逛」是沒落的 4 大主因，「動線超奇怪，然後櫃位太小」、「剛開幕很熱鬧，但周邊交通跟購物動線太糟，沒落淘汰預料內，能撐那麼久算奇蹟」、「動線很怪很容易迷路，也離捷運蠻遠的，現在都流行捷運通賣場」、「動線真的爛到爆」、「大家都跑去信義區了吧！」

還有人分析現況指出「京華城現在最流行的快時尚服飾店一間都沒有，櫃姐們因為太無聊常常聚在一起聊天，原本的化妝品專櫃區域變成賣場花車，喜滿客影城開場動畫粗糙到慘不忍睹，美食廣場永遠那幾家，好吃的大概 3 家左右，最熱鬧的地方可能是湯姆熊，信用卡優惠一年比一年少」，不過他同時也點出優點，「像是騎士堡、baby boss，到現在都還很受小朋友歡迎還有喜滿客影城超級好吃的爆米花！」

此外，也有網友直言「你 lag 了，它靠小孩子大復活」、「你有小孩就知道京華城的好」、「小孩部分還不錯」、「本體是騎士堡和 babyboss」、「我們買了很多騎士堡票欸，小孩子去的地方」；甚至有人大讚「喜歡喜滿客，人好少品質好，很便宜」、「最愛去京華城喜滿客看電影，人少位置又好坐」。（編輯：許苡晴）