釣客們有福了！配合政府政策，屏東縣多處漁港將開放「合法垂釣區」，在不影響漁民作業的情況下，讓愛釣魚的人享受磯釣樂趣，其中「鹽埔漁港」最快將於8月底開放，其他漁港目前已著手進行相關規劃，預計109年上半年即可正式開放部分區域進行合法垂釣。

屏東縣政府表示，因應中央規劃，全國將針對部分第一至三類漁港進行首階段開放合法垂釣區，其中二類漁港所屬權責為地方縣市主管；屏東縣轄內共計1處一類漁港與21處二類漁港，縣府將針對塭豐、枋寮、楓港、海口、旭海及中山6處二級漁港進行評估規劃，目前各港口之合法垂釣區域已大致劃定完成，待後續作業完成才會正式公告。

屏東縣政府指出，規劃合法垂釣區除需考量漁船航道及動線等因素以免影響漁民作業外，更得對相關硬體設施進行改善，譬如防波提維護作業、救生圈和告示牌等相關設施設置以確保民眾安全。

屏東縣海洋及漁業事務管理所表示，相關規定將會依據各漁港的環境特性進行調整，譬如部分港內區域垂釣者僅限手持釣竿，不可拋竿；或是附近因有晨泳及海域活動，不得向外垂釣等等，縣府將會以安全為第一考量，提供釣客合法、安全且不影響漁民作業的友善垂釣環境。

屏縣府也呼籲民眾，目前因相關硬體設施維護作業還未完成，故目前尚未開放合法垂釣區，請民眾勿冒然前往垂釣，以免受罰；相關注意事項、規定及合法垂釣區域圖等資訊也會在爾後作業完成時正式公告。