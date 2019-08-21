香港將軍澳行人隧道「連儂牆」昨（20）日驚傳砍人案、 1 男 2 女受傷，據《香港01》報導，其中受傷最嚴重的女子還是一位正在放假的記者。砍人男子昨晚已被警方逮捕，港警雖強調偵辦將會「不偏不倚」，但仍引起香港民眾的不信任。其實這不是各地連儂牆前發生的第一次暴力事件，究其原因，就在於連儂牆在香港反送中運動擁有特殊象徵意義。

連儂牆的典故

香港所謂連儂牆的連儂，其實就是台灣人熟悉「披頭四」主唱約翰藍儂（John Lennon）的粵語發音。連儂牆最早是出現在捷克，約翰藍儂被刺殺之後，捷克民眾在牆上塗鴉表達對藍儂的想念，更重要的是藍儂歌詞中的反戰思想，成為捷克民眾抒發自身對於共產極權的不滿，以及對於自由的渴望。

連儂牆在香港

如今連儂牆已經成為一種民眾運動中的符號，透過在牆上塗鴉或是貼滿便利貼，任何一處牆壁都可以化身為連儂牆。尤其在香港， 2014 年雨傘革命時連儂牆首次現身在金鐘港府總部，成為當時「佔領區」的地標，隨後更演化成抗爭民眾集體參與的行動藝術，成為香港年輕世代走上街頭的共同記憶。

而於今年的反送中運動，連儂牆更是遍地開花，甚至不只香港，台灣多處城市、乃至澳洲墨爾本等有華人集居的地區，都有出現支持香港的連儂牆。

連儂牆的衝突

由於連儂牆已經成為抗爭群眾的重要象徵符號，當擁有不同意見的人們交會於連儂牆前，便經常發生暴力衝突。包括最新的這次將軍澳連儂牆砍人案，之前港鐵青衣站的連儂牆縱火案、九龍連儂牆因撕除便利貼引發的互毆案，乃至紐西蘭、墨爾本，都有傳出中國大陸留學生在當地連儂牆前與支持香港示威的群眾，發生衝突的事件。

在這些衝突事件中，被攻擊的往往是支持民眾運動的，動手的往往是支持港府的，這也是為何將軍澳砍人案發生後，民間立即傳出懷疑港警辦案不力的聲音，即便港警旋即於當晚逮捕砍人男子，仍無法完全平息質疑，關鍵就在於連儂牆的特殊意義。

連儂牆的精神

各地連儂牆衝突頻傳，反而更加深支持群眾運動的港人，對於連儂牆的嚮往。連儂牆無論是最早的塗鴉或是後來的便利貼，最重要的精神便是牆面不斷變動、完全開放給所有民眾，是一種去權威的、草根的力量，眾人前仆後繼地在牆面上留下痕跡，即便很快又會被後來者的訊息掩蓋，但發聲的過程就是意義。

就像港媒《立場新聞》的報導所說，「隨時會被『滅聲』才是連儂牆的意義」，連儂牆的重點不在於你說的話會被留下，而是當被撕毀、被肅清、被打壓時，還是不斷會有人在牆上發聲，是一種「打不死的頑強」。（編輯：倪浩軒）