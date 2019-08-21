編而優則導的金鐘編劇徐譽庭去年聯手新銳導演許智彥，完成了叫好又叫座的《誰先愛上他的》，不但票房亮眼，更斬獲了金馬獎和台北電影節的多項大獎。拍了電影、拿了獎、一夕爆紅之後，三十而立的許智彥回顧從殺青酒、入圍、得獎、到慶功宴這一連串如夢似幻的旅程，不禁疑惑著：「自己長大了嗎？」

身為電影人的好處之一，是可以將所有的人生思考透過影像來作答，「最近正在重整一個關於『長大』的腳本，想拍出這個世代年輕人的樣子，恰好譽庭姊也叫我想想成長的故事，所以今年我會拼命接廣告和MV，趕快存錢回去拍電影。」一身街頭潮流感的許智彥，坐在工作室的長木桌前，笑著吐露渴望重回片場的真心話，那笑裡帶著開朗、陽光，有如少年。

兩年前，從未有執導電影經驗的許智彥，在對導演所需要的基本功，如劇本、導戲、鏡頭調度等一知半解的情況下，投入了《誰先愛上他的》的拍攝工作。電影開拍前，他看著邱澤與謝盈萱分立桌子兩側，排演那幕關鍵的叫囂、互罵的對手戲時，曾經非常困惑，完全無法判斷他們表演的好壞。

許智彥的難以適應，都被曾編導多部膾炙人口好戲的徐譽庭看在眼裡，她有時會扮黑臉，以言語揭露主角深處的瘡疤，帶出演員的真實情緒，催化出那種增一分太濃、少一分則太淡的完美化學反應。許智彥也因此知道，導演必須要敏銳地感知演員的心理狀態，才能掌握劇情節奏。「譽庭姊有幾次先提早離開片場，故意留下我跟邱澤相處，直到電影拍完後，我才後知後覺理解原因。」

《誰先愛上他的》籌備一年、拍攝32天、斥資超過千萬，但初期剪輯的成品，幾乎要把許智彥淹沒。因為機會難得，他太用力於影像美學，以至忽略了人物情感的傳達和鏡頭品質的細節。那段期間，許智彥每天一起床就立刻去公司，十幾個小時不斷檢視自己的失敗影像，嘗試剪出不同版本，但業界資深人士看了皆搖頭嘆息，最糟糕的時候，「譽庭姊已經打算把片子封存，然後去銀行貸款還債。」幸好徐譽庭改變了主意，她把自己從導演轉換回編劇的角色，將素材打散重組，最終剪輯版本大幅切換觀點，終於讓電影起死回生。

這部瀕臨腰斬到最後被救回的作品，2018年11月在台灣上映，一個月後票房即突破五千萬佳績，隨後便在台北電影獎一舉拿下包括最佳劇情長片、最佳男女主角等大獎。當年金馬獎也入圍八項重要獎項，最後由謝盈萱封后，李英宏《峇里島》獲得最佳電影原創歌曲，雷震卿拿下最佳剪輯。

製作過程如電影高潮起伏，而退潮後走回日常，許智彥意識到自身轉變。他綽號叫Kidding，像小孩一樣的白目又愛哭，曾在殺青酒把邱澤弄得不爽還不自知，或常在慶功宴時淚崩發表感言。但參加多次活動、影展、酒會後，許智彥開始討厭從前的自己，也不願再哭。然而，每當別人異常熾熱的眼光投射在自己身上時，又被迫穿上從前的許智彥外衣，「所以我在想什麼是長大？是去扮演他人認為你該有的樣子嗎？」

因為一無所有，只能放膽創意

許智彥認為要發揮創意，重點在於沒包袱。邱澤曾真心對許智彥說，羨慕他的一無所有、沒知名度，所以可以去犯錯。許智彥也羨慕自己，因為第一次拍電影不用扛預算、不用滿足外界期待；從前他跟李英宏在唯思影像工作時，兩人還是無名小卒，所以敢放手大玩MV創意，因為搞砸也沒人聞問。

「像當時跟顏社老闆迪拉提案蛋堡的《史詩》MV，我就在會議室裡比手畫腳，要拍一鏡到底，光想就覺得很好玩，雖然成品還是跟理想有差距。反之，現在有經驗、有預算，怎麼好像就少了一點生命力。」

他回憶畢業後，憑著憨膽投稿MC HotDog《不吃早餐才是一件很嘻哈的事》MV。當時極度渴望創作被看見，沒錢、沒演員，還是憑著狂熱一頭栽入，只用一台Canon相機就下海自導自演。因為無法請來歌手，他帶著動物頭套在早餐店演出，奇異手法配合著歌詞節奏，有種無俚頭的融合感，立刻被慧眼相中。

MV獲選後，顏社老闆迪拉找他加入新成立的WIZ唯思影像製作班底，專門拍攝嘻哈MV，立刻圓了街舞少年的MV導演夢想。有時他也會想，若當初沒投稿，現在會在哪裡？

去年台北電影獎慶功宴結束，徐譽庭曾對許智彥說，拍片還是窮窮地拍好，「就像你的MV，真是越窮拍越好。」許智彥也反思，為什麼現在缺少用創意奮力一搏的生命力？以前五萬、十萬的案子拼命接。現在一個五十萬的案子，團隊反而會羅列出一大堆問題。「我老婆說我們是不是有大頭症？她說若今天譽庭姊再來找拍片，是否會嫌錢少？」

近期徐譽庭出資，讓許智彥團隊嘗試去拍一個本《嘻哈爸爸》，「譽庭姊希望能把團隊帶回以前《台北直直撞》那種匱乏但解放的狀態，當時根本沒在管場地申請，走到哪就拍到哪。」徐譽庭挑明只給低預算，不覺得沒錢是限制。許智彥說，這感覺其實很嘻哈，歌手像永遠長不大，一無所有，但很有魅力。

讓自己活在創作的影像裡

「愈靠過往經驗，找愈多參考案例，拍攝愈精準，反而成果不好。」許智彥說前幾天拍廣告很不順，因為每個環節、走位、表情都被精心設計，但反而很假。今年高雄電影節VR拍攝邀約，讓許智彥短暫逃離創作低潮。他回到父親成長的台南新營老宅拍攝，從已過世祖母的視角，一鏡到底紀錄家族成員之間的真實互動。許智彥笑說，當天導戲判斷異常精準，他在現場還會調侃大伯不要假裝演戲。「當天拍攝過程很舒服，節奏很慢。場景裡每個人都是真實的，都是在演自己。」

拍攝中場休息時，許智彥足歲的兒子在庭院嬉鬧，鳥在樹林間鳴叫，眾人和緩地在鏡頭外休憩，彷彿也活在框景內。「對我而言，電影最迷人的不是鏡頭內，而是在鏡框之外。」許智彥形容這是一種不可思議的感受，但只要現場能捕捉到這樣的氛圍，即便未看到成品，就知道會成功。

「我蠻渴望能在每部片子裡有話直說，也渴望裡面都有真實。」像拍攝手遊廣告《那些年，終將逝去的青春》，三個男孩間的青春悸動、嬉鬧喧騰，同樣埋藏許智彥的真實生命。

2008年許智彥前往紐西蘭留學，隔年做了名為《Nature》的拼貼動畫，故事描述一隻小鳥受傷被兩隻大鳥照顧，變茁壯後想飛走，但大鳥們不願意，又把小鳥腳咬斷。不到兩分鐘影像，潛藏濃烈的真實情緒，內容隱喻前女友的離去，也回應離家對父母感受。

迷惘徬徨，讓人有話要說

出身小康家庭，父母、姊姊都是高材生，家族中長輩更不乏國外頂尖學校畢業，任職政府高層。許智彥不諱言求學時有壓力，但不像上一代人辛苦，雖未能享受名牌，但至少不愁吃穿。

「萬芳姊就曾問我，是不是沒有吃過苦？可能是我們這一代人天生流露出的感覺。」許智彥觀察他這個世代，困擾的不是柴米油鹽，而是人生目的，煩惱要篩選哪些資訊到頭腦，衡量自己在社經階層的百分比。

回自己的母校實踐大學教書超過五年，許智彥撞見千禧世代謹慎、苦悶與疑惑，已經很努力，但未來為何是這樣？「拍《台北直直撞》時，我就想呈現年輕人有話要說，但說了、PO了也沒人聽的狀態。所以MV裡，我讓李英宏在馬路上大喊『台北』，但又沒有人鳥的畫面。」

許智彥坦言自己的創作仍處於徬徨而未解的狀態，他帶著想解脫低潮束縛的語氣說：「我真的是人生第一回，好像有機會能說自己要說的事。彷彿重回多年前的大學畢製，但這次沒老師罵你、指導你，也沒時間限制。」

雖然想拍電影的心異常濃烈，但許智彥也矛盾沒勇氣拍下一部，不確定自己是否能扎實地說完兩個小時的長篇故事？回顧學生時期入圍金穗獎的動畫《以我之見》，當時義無反顧的質疑萬物，即便內容晦澀不明，但保有「有話想說」的衝動，生澀中傳達真實的張力。

在經歷人生首次導演電影後，關於「何謂長大？」的疑問，或許沒有解答，但他依然真誠的直面自我，即便不再是從前的Kidding，卻彷彿始終未變。