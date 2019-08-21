生魚片平價一直以來都褒貶不一，有些人害怕其口感，但有些人卻一嚐愛上，甚至成為生魚片的死忠粉絲。日前就有網友發問，表示自己相當喜愛生魚片，不過就想請問大家有沒有像他一樣的饕客，非常熱愛品嘗生魚片？

日前有一名網友於批踢踢 WomenTalk 版上發文，表示自己剛好有機會到台北的日本料理店用餐，吃到裡頭生魚片讓他相當驚艷。對此，他就心血來潮的發問，詢問大家「大家喜歡吃生魚片嗎？」

針對此問題，就吸引相當多的饕客留言表示「超好吃的！我此生最愛的東西就是生魚片」、「我都自帶好醬油！一般平價的生魚片都可以好吃翻倍」、「去日本幾乎每天都有一餐狂吃」、「居然有人不愛，真是不懂吃」、「超愛生魚片，身邊的人都不愛吃，只有我自己吃」。

另外也有許多饕客激推生魚片中的王者「鮭魚」，直言「愛爆鮭魚，尤其中腹的部分，連去藏壽司都是點十盤」、「鮭魚真的有種可怕的鮮美味」、「焦糖鮭魚永遠第一名」、「鮭魚世紀第一」；此外也有不少人激推其他肉質，表示「超愛海膽」、「鮪魚才是王道，高級品跟便宜貨吃起來差很多」。

不過還是有不少人無法理解生魚片到底美味在哪，紛紛留言指出「完全不懂為什麼要吃這種東西」、「不敢吃」、「不愛吃生的」、「討厭！口感有夠噁心」。（編輯：陳雅雲）