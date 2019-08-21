新竹縣第三波未婚聯誼活動起跑，青年事務中心於初秋宜出遊時節，舉辦一場郵輪式列車為主題的輕旅行單身聯誼活動，將於9月28日搭乘火車專列前往福隆地區，參與一系列亮點活動，在活動中配對成功者，還能抽由楊縣長自掏腰包的幸福好禮-雙人馬來西亞機票一組。

青年事務中心主任田永元介紹，此次活動，特別向台鐵租用觀光專列5列前往福隆地區，將由縣長楊文科擔任列車長，邀請新竹救國團團康隊輔安排歡樂有趣活動，讓年輕朋友們遊程中絕無冷場情形，充分體驗活動，一齊騎腳踏車遊舊隧道、品嘗台灣車站特色美食「福隆便當」，活動包括魔法列車第一次接觸、愛情邱比特牽紅線、浪漫電車邂逅派對、偶像劇演很大配對、草嶺隧道單車漫遊、猴硐尋寶打卡美拍等精彩內容。

田永元說，先前兩次舉辦活動地點分別在竹東、關西特色景點舉辦戶外春遊，活動內容、獎品豐富，獲得民眾滿滿熱烈反應，報名即秒殺，每次配對成功5、6對，就算沒配對成功，活動結束也成為朋友關係。此次活動擴大名額開放男女各80名，只要未婚、年滿20至45歲，且在新竹縣工作或居住者的青年男女，都歡迎報名參加。

參加民眾只需負擔餐費、腳踏車費及保險費每人約500元，其餘火車、活動等相關費用均由主辦單位負擔，還送出紀念品。透過此次「青春列車‧戀戀福隆~火車羅曼史」戶外聯誼活動，期望竹縣未婚男女們都順利找到有緣的伴侶，組成美滿家庭；活動報名即日起至9月11日為止，名額有限，採報名先後順序錄取，額滿為止。