中南部12日連日豪雨造成超過1億元的農業損失，行政院農委會昨（20）日公告，嘉義、台南、高雄、屏東、南投及雲林等地區的瓜果類蔬果列為農損救助品項，救助額度從每公頃2.4萬元至最高7.5萬元，申請期限除屏東縣九如鄉西瓜、高雄市木瓜分別至26日與29日外，其餘皆至30日為止。

農委會指出，受到0812豪雨影響，造成中南部地區農業災情，統計至20日17時止，農業產物及民間設施估計損失計1億404萬元，以南投縣損失最為嚴重，高雄市居次，其後為屏東縣、嘉義縣、雲林縣及臺南市等地；依據中央氣象局預報，南部仍有局部大雨發生的機率，天氣放晴後，延遲性影響更將陸續產生，因此預估此次災害將造成嚴重農損。

農委會主委陳吉仲強調，鑒於災後復建應為第一優先工作，該會從速公告救助地區與品項協助農民復耕復建，也請相關縣市政府即刻轉知轄內公所周知受災農民，並請地方掌握農損情形。

本次農損救助品項含括眾多，救助額度為每公頃2.4萬至7.5萬元不等。其中，嘉義縣有木瓜、西瓜、香瓜、胡瓜、不結球白菜類；台南市則有香瓜、木瓜、西瓜、胡瓜、不結球白菜類；高雄市的番茄、南瓜、冬瓜、胡瓜、苦瓜、茄子、香瓜、絲瓜、辣椒、龍鬚菜、不結球白菜類及甘藍等也包含在內；屏東縣的西瓜、香瓜、洋香瓜、胡瓜、苦瓜、冬瓜、木瓜等也被列為救助品項；在南投縣方面，則有百香果、苦瓜、絲瓜等。

陳主委說明，為讓受災農民有足夠的復建資金，該會積極推動農業保險法立法，已推動15項農業保險，以風險分攤力量補足原有天然災害救助的缺口，幫助農民度過難關。

在災後復耕措施方面，農委會指出，該會農糧署提供國產有機質肥料的生產資材補助，復耕農友可向各農會申請，每公頃最高補助6公噸、即補助1.2萬元，且受災農地不受每年申請1次的限制；此外，該會已啟動跨區災後復建輔導技術服務團，輔導農民清園、協助疫病防治等即時技術輔導及諮詢。