義民之夜「客家大戲-大士收妖」　發贈創意平安符

2019新竹縣義民祭在昨（20）日晚間邁入最高潮，上午在義民廟隆重舉行慶祝大典，晚間七點竹東中興河道旁仁愛停車場，義民之夜「客家大戲-大士收妖」熱鬧展開；縣長楊文科在開演前限量發放創意平安符，吸引民眾爭相索取，榮興劇團熱鬧生動的演出，博得滿堂彩，儘管天公不作美下起雨來，現場座無虛席，氣氛熱鬧滾滾。

楊文科表示，褒忠亭義民節祭典是國家指定無形文化資產，義民祭舉辦系列的祭典、講座、巡演，是希望保存客家文化，讓客家後代子了解義民廟的由來，進而傳承義民忠、孝精神；今年是義民廟創建第231周年，由九芎林聯庄祭典區輪值，範圍橫跨芎林鄉、竹東鎮、橫山鄉、尖石鄉、五峰鄉等5鄉鎮，是義民祭十五庄中地理範圍最大的祭典區。

「客家大戲-【大士收妖】」由新竹縣傑出表演團隊榮興客家採茶劇團演出，由客家國寶老藝師曾先枝老師帶領編劇小組創新編排劇本，並與導演、演員進行戲齣排演和編修；創作內容保存客家戲曲的傳統，融合現代劇場藝術新元素及許多客家俚語，促成生動的情節，營造曲折多變而緊湊的劇情，熱鬧有趣。

文化局表示，客委會積推廣廣客家戲曲，希望藉由客家大戲展演活動帶動客家表演藝術的薪火相傳，表現出客家戲的喜劇特質與藝術風格，並將傳統藝術融入民眾日常休閒生活，增進客家鄉親交流互動。

不過依循傳統儀式進行神豬獻祭的會場，引發台灣動物社會研究會發起「為阿義發聲～2019義民廟神豬重量比賽」抗議行動，呼籲取消神豬重量比賽與頒獎，不能以宗教民俗當做虐待動物的藉口；義民廟方則是出面舉牌「反抗議」，希望動保人士尊重宗教民俗。