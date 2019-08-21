韓國瑜代表國民黨出征2020總統大位之爭，今(21)日桃園市總統、立委聯合競選總部召開首場記者會，競選總部由議長邱奕勝擔任韓國瑜桃園競選總部主委，今天同時對外宣布桃園競選總部人事布局全部完成，針對近來很多耳語傳出換韓可能，競選總幹事梁為超強調「國民黨絕對不會走回頭路」。

競總副主委于北辰表示，這次國民黨破除過去以中央主導候選人傳統，完全是由庶民及基層黨員以民意決定韓國瑜為總統參選人，而韓所面臨最大問題在於資金不足、組織能力不強的窘境，因此從中央到地方要貫徹庶民總統的理念，希望大家有錢出錢、有力出力，召告全國人民「國民黨正式的選舉已經開始了，不會換人，一律選到底」，全力爭取2020立委總統藍營全面勝利。

參選第四選區立委的市議員萬美玲指出，這是一場庶民的選舉、基層的選舉、接地氣的選舉，「換瑜是民進黨打出來的假議題」，雖然國民黨資源不若執政黨，但只要大家理念一致、團結在一起，一定能克服來對抗蔡政府用國家資源來選舉。

梁為超說，目前國民黨總統大選在桃園市的布局，從主委到各輔選團隊，所有職位正式確定，接下來會配合六區立委參選人於各區成立輔選後援會，將從楊梅新屋觀音等最艱困選區開始成立﹔他指出，雖然桃園非藍營執政縣市，但今天國民黨桃園市總統立委競選總部首開記者會，就是希望能當力挺韓國瑜的表率，他也呼籲新北、台中等縣市都能比照桃園市，因為「去年底韓流帶動他們的氣勢，相信未來也有這樣的機會」。

梁為超表示，這場選戰外在環境艱困、競選資源匱乏，希望支持的力量共襄盛舉，目前最急迫的是，總統、立委競選看板嚴重不足，希望韓粉提供免費地點懸掛競選看板，讓韓國瑜「台灣安全、人民有錢」等各項參選理念，得以全市遍地開花，達到重返執政、國會席次過半的目標。