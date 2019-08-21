南韓夯團BTS公司「Big Hit娛樂」今（21日）舉辦大型公司未來計畫說明會，包含將規劃BTS電視劇、演唱會購票及欣賞的完善制度、製作漫畫動畫小說與電影，並打算聯合多家經紀公司推出新人等計畫，但部分項目卻遭到粉絲反彈。

「Big Hit娛樂」創立至去年為止，僅靠旗下藝人BTS打拚，銷售額及營業利潤直逼南韓三大經紀公司（SM、JYP、YG），創辦人房時爀今會上更公布，公司2019上半年銷售額已破2001億韓元（約台幣60億元），數字已超越去年；他為了有效利用收入擴大公司，目前已收購經紀公司「Source Music」與音樂遊戲專門公司「SuperB」，並宣布要推出女團，舉辦全球徵選活動。

房時爀為了公司規模，除了收購其他公司，打破慣例推出女團體，也表示要跟製作公司合作，預計在2020下半年發表以BTS故事為主的電視劇；而為了防止黃牛，將改善旗下藝人演唱會的購票機制，計畫推出全國通用的「抽籤制」，以及在演出場外設置遊樂區與快閃店、推出第二款專屬遊戲、漫畫、小說、動畫、3D電影等。

雖然公司將推出BTS電視劇，但內容是講述7成員首次見面的故事，因為是記錄過去，所以BTS不會親自出演，會由其他演員擔綱。對於這樣的呈現方式，不少粉絲認為「既然不是BTS演的，那就非ARMY（粉絲名）看的必要」、「BTS不能被複製」、「為什麼要一直浪費粉絲精力？」紛紛認為公司經營完全變調，希望他們不要忘了照顧藝人，但也有網友持不同態度，期待看到Big Hit的成果。