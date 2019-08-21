中國大陸 8 月起停發陸客自由行簽證，並計畫限縮團體旅客來台，今（ 21 ）日傳出接待陸客的旅行社將開始休無薪假，業者擔心 9 月後情況恐將惡化。對此，交通部長林佳龍受訪時表示，已與行政院召開會議，會對業者提供協助，旅遊業者也能將危機轉化成興革契機。

經營一條龍式陸客團的寶得利集團，預告將開始放無薪假，未來恐怕情況會再惡化。交通部長林佳龍表示，「陸客不來自己來」，除促進國旅秋冬遊外，也規畫爭取更多國際觀光客來台，盼減少受陸客衝擊。

林佳龍指出，過去從中國攬客到整個台灣旅遊過程，這種一條龍式的旅行產業，確實風險比較大，因此希望能分散風險，經過政府 3 年多來努力，陸客比例已從 4 成降到 2 成 6 ，讓國際市場更平均，這也是政府推動的政策方向。

林佳龍提到，對於旅行業受到衝擊，已建議行政院召開跨部會會議，提供紓困、融資、貸款、租稅的協助，希望把危機轉化為興革契機。對於個案發生也會關心和協助。林佳龍強調，發生原因有部分是過度依賴中國大陸市場，但這也給我們一個調整體質機會。

此外，媒體詢問寶得利集團年初計畫開發東南亞市場，但被銀行抽銀根才導致撐不下去，林佳龍回應，旅宿業這幾年被金融機構列為紅色警戒，也聽到很多業者反映，因此已向行政院建議召開跨部會會議，包括金管會、財政部和經濟部等，希望「雨天不要收傘」，在中國大陸企圖用陸客操縱台灣政治時刻，政府要做業者後盾，業者也能夠做好轉化體質避險努力。

林佳龍說，短中長期作法已經跟行政院政觀推、政委等反應，這幾天也密集開會，有具體成果，除了這次國旅分兩波公布外，怎樣吸引國際觀光客，對旅宿業者遇到的困境能夠來協助解決。

另有業者希望觀光局秋冬遊補助可以延長至明年春節前，林佳龍回應，明年元旦 1 月 1 日到 23 日春節前，確實這段時間旅遊人次會減少，但因為這是下年度預算，希望提早籌預算，交通部政策方向上支持，作法上要跟立法院各黨團進行溝通協調，也希望業者一起努力。

林佳龍表示，如何增加國際觀光客來台，不只是陸客透過第三地中轉問題，很多國際觀光客過去來過台灣或去過日韓等，有出國經驗和資料，已經請行政院協調，希望能夠鬆綁，曾經有來過台灣或其他先進國家的東協旅客，未來更容易入境台灣。