2020立委選戰即將進入白熱化的階段，外傳蕭美琴若參選，國民黨可能會「換嘉」改推花蓮前縣長傅崐萁？黃啟嘉說，他是經過初選民調產生、代表國民黨參選，對外界說法他認為不可能成立。

黃啟嘉對於傅崐萁將投入立委選戰這種假設性問題，不予以回應。他強調，照顧偏鄉與弱勢是中華民國的核心價值，善良的花蓮人值得好的人才來服務 ，但無論最後是誰獲得鄉親託付，都應該與縣府一條心，共同爭取中央對偏鄉資源的挹注，他認為，在這一點上，他相信自己無疑是更適合的選擇。

而民進黨的蕭美琴對於傅崐萁有可能投入立委選戰的假設性問題，她表示，自已決定要參選，與對手是誰並沒有太大關係，若傅真的出來參選，將會是一場很艱辛的選戰，這樣辛苦的工作，自己一定會不計得失的承擔，為花蓮鄉親努力。

蕭美琴至今已經在花蓮經營10年之久，其人氣也都居高不下，不論是勤跑各鄉鎮，甚至是每場活動幾乎都會待到最後，這樣「博感情」的方式，深受眾多花蓮鄉親的喜愛，蕭美琴說，這段時間有聽到許多鄉民支持參選立委的聲音，自己深受感動，未來也不會辜負鄉親的期望。

相較於傅與蕭的政治實力與政績，黃啟嘉既沒有政績的展現，個人魅力也似乎顯得較為薄弱，美其名為政治素人，但黃啟嘉積極勤跑各鄉鎮，尋求鄉親支持，面對傅崐萁的強大勢力，黃啟嘉表示，相信國民黨員一定會投給國民黨參選人。

傅崐萁耕耘花蓮將近20年的時間，不論是基層實力或是人脈，都遠遠超過黃啟嘉和蕭美琴，若未來真確定投入立委選舉，這場藍綠白的三強之爭，會是什麼樣的結果，將引起眾人的關注。